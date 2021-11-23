《談國論企－黎偉成》對立陶苑關係降格更警告美帝

《談國論企》中國外交部２０２１年１１月２１日發表聲明，決定將中國與立陶宛兩國外交

關係降為代辦級，並對立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉而允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣

代表處之舉，表示強烈不滿和嚴正抗議，對立陶宛長期種種反華的劣舉作出明確和強烈不滿，亦

在相當程度警告以美國為主的西方國家千萬不要在主權問題挑戰中國的紅線。中國更警告「台獨

」份子企圖挾洋自重，「最終必將是死路一條」。



＊嚴打立陶宛似配合美國長期反中劣行＊



外交部把中、立外交關係明顯降格，所發表的聲明相當長篇和內容詳盡，用意當然是正告特

別是以美國為主的世界各國，必須尊重與中國建立的一個中國的主權承諾，要解讀的好幾個重點

有：

最是重要之處，當然是中國對立陶宛明顯降低外交關係，乃因（一）「立陶宛無視中國政府

的嚴正立場，罔顧國際關係的基本準則，執意允許台灣名義在立陶宛設立「代表處」，在國際上

製造惡劣先例」，而中國所堅持的國際關係基本準則，是聲明明確重申的「世界上只有一個中國

，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」，而「一個中國原則是國際社會普遍共識

和公認的國際關係準則」，當然是「中國同立陶宛發展雙邊關係的政治基礎」。此為中、立外交

關係降格的十分重要因由。

即使中、立在「一個中國」原則底下建交，但立陶宛多年來一直明目張膽地採取反華的措施

，特別是（１）立陶宛於２０１９年發表的所謂「２０１９年國家威脅評估報告」，居然首次把

中國列為「安全威脅」。我不會低看任何人或國家，但立陶宛僅有６﹒５萬平方公里和約２８０

萬人口的波羅的海小國，中國對立方有甚麼「安全威脅」？要「威脅」，其「利」何之有？

反而立陶宛就中國「威脅論」，反過來對中國作出種種「威脅」和挑戰，包括（２）涉藏問

題上，於２０１３年及２０１８年讓達賴喇嘛訪問該國，（３）涉台問題上，居然於２０２０年

４月向世衛ＷＨＯ負責人表示支持台灣當局加入，已是挑戰主權問題；更於２０２１年允台灣當

局設立甚麼「代表處」，可謂膽正命平。

我要嚴正指出的，是（二）由立陶宛多年來多方面的反華劣行，背後當然有「金主」，而從

其所採取的舉措，剛好是配合到美國其時之需，可以引申之見是美國在立陶宛背後「發功」？有

很大可能。尤其是美國的政棍、政府官員在最近在涉台問題大搞劣性動作，特別是布林肯居然在

美國國務院網站上表示支持中國台灣省「更多參與國際社會活動」，就好像要把中國台灣省「收

歸」為「美國台灣州」，為甚麼布林肯不把美國紐約州改變為「中國紐約省」？

由是中國對美帝國霸權主義的一眾官員及政棍，就立陶宛問題作出間接警告：「不要低估中

國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。



＊正告台獨挾洋自重必是死路一條＊



和（三）聲明更嚴正地表明：「我們也正告台灣方面，台灣從來不是一個國家」，「無論「

台獨勢力如何歪曲事實、顛倒黑白，都改變不了大陸同台灣同屬一個中國的歷史事實。企圖挾洋

自重，搞政治操弄，最終必是死路一條」。我簡單說一句：「死路一條」，是大陸對「台獨」的

「企圖挾洋自重，搞政治操弄」的句號。

要知道，大陸把三名「台獨」頑固份子列入「負面清單」，是強烈的警告。普天下的中華兒

女，都想國家統一，和平統一，當是眾之所望，「台獨」愈走愈遠，不排除「武統」，則誰都不

願見之事。台灣國民黨，爭爭氣吧？《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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