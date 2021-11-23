《異動股》市監局罰未申報實施經營者集中案，騰訊開跌２％

《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊（００７００）現價跌２﹒１％，報４８４元，該股成交

約６１萬股，涉資２﹒９６億元。

中國市監總局公布，對４３起未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，對涉案

企業分別處以５０萬元人民幣罰款。涉案企業包括百度（０９８８８）、阿里巴巴

（０９９８８）、京東（０９６１８）、騰訊、蘇寧易購（深：００２０２４）、滴滴、以及阿

里巴巴旗下的餓了麼、淘寶等等。

當中涉及阿里和騰訊的個案均超過１０宗。包括阿里涉及收購高德軟件、魅族科技、大搜車

等的多宗股權案。騰訊涉及個案計有收購北京騰康匯醫科技、中國醫療在線、天津五八金服、瀋

陽美行科技等多宗股權案，以及與阿里收購永楊安風（北京）科技股權案等。北京百度則涉及與

南京網典收購南京信風網絡科技股權案。

市監總局指，上述案件均違反《中華人民共和國反壟斷法》第２１條，構成未依法申報違法

實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果

現時，恒生指數報２４６８８，跌２６２點或跌１﹒０５％，主板成交２１﹒３４億元。國

企指數報８８３３，跌９６點或跌１﹒０８％。恒生科技指數報６３１５，跌９５點或跌

１﹒４８％。

即月期指新報２４６４１，跌２８２點，低水４８點。即月國指期貨報８８２３，跌１１４

點，低水１０點。即月科指期貨新報６２９８，跌１０７點，低水１８點。

上證綜合指數報３５８０，跌１點或跌０﹒０４％，成交３８﹒２１億元人民幣。

深證成份指數報１４９２９，跌３１點或跌０﹒２１％，成交２２﹒６３億元人民幣。



表列相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ４８４元 跌２﹒１％

美團（０３６９０） ２６７元 跌２﹒５５％

京東集團（０９６１８） ３４５元 跌３﹒９５％

百度（０９８８８） １４４﹒２元 跌２﹒６３％

阿里（０９９８８） １３３元 跌２﹒９９％

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（ｋｓ）

