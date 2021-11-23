《異動股》市監局罰未申報實施經營者集中案，騰訊開跌２％

《經濟通通訊社２３日專訊》騰訊（００７００）現價跌２﹒１％，報４８４元，該股成交
約６１萬股，涉資２﹒９６億元。
中國市監總局公布，對４３起未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，對涉案
企業分別處以５０萬元人民幣罰款。涉案企業包括百度（０９８８８）、阿里巴巴
（０９９８８）、京東（０９６１８）、騰訊、蘇寧易購（深：００２０２４）、滴滴、以及阿
里巴巴旗下的餓了麼、淘寶等等。
當中涉及阿里和騰訊的個案均超過１０宗。包括阿里涉及收購高德軟件、魅族科技、大搜車
等的多宗股權案。騰訊涉及個案計有收購北京騰康匯醫科技、中國醫療在線、天津五八金服、瀋
陽美行科技等多宗股權案，以及與阿里收購永楊安風（北京）科技股權案等。北京百度則涉及與
南京網典收購南京信風網絡科技股權案。
市監總局指，上述案件均違反《中華人民共和國反壟斷法》第２１條，構成未依法申報違法
實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果
現時，恒生指數報２４６８８，跌２６２點或跌１﹒０５％，主板成交２１﹒３４億元。國
企指數報８８３３，跌９６點或跌１﹒０８％。恒生科技指數報６３１５，跌９５點或跌
１﹒４８％。
即月期指新報２４６４１，跌２８２點，低水４８點。即月國指期貨報８８２３，跌１１４
點，低水１０點。即月科指期貨新報６２９８，跌１０７點，低水１８點。
上證綜合指數報３５８０，跌１點或跌０﹒０４％，成交３８﹒２１億元人民幣。
深證成份指數報１４９２９，跌３１點或跌０﹒２１％，成交２２﹒６３億元人民幣。
表列相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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騰訊（００７００） ４８４元 跌２﹒１％
美團（０３６９０） ２６７元 跌２﹒５５％
京東集團（０９６１８） ３４５元 跌３﹒９５％
百度（０９８８８） １４４﹒２元 跌２﹒６３％
阿里（０９９８８） １３３元 跌２﹒９９％
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（ｋｓ）
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