《異動股》阿里騰訊跌近３％，傳中央準備對網絡企業徵收數據稅

《經濟通通訊社２３日專訊》阿里（０９９８８）現價跌２﹒８４％，報１３３﹒２元，該

股成交約１１２７萬股，涉資１５﹒０２億元，盤中高見１３３﹒８元，最低見１３２﹒５元；

騰訊（００７００）跌２﹒６７％，報４８１﹒２元；美團（０３６９０）跌２﹒９９％，報

２６５﹒８元；小米（０１８１０）跌０﹒４８％，報２０﹒８元。

據《日經新聞》報道，中央政府準備推動「數據稅」，對儲存大部分客戶數據的互聯網公司

開徵稅款。報道稱，阿里巴巴、騰訊等大型科技企業都保存大量用戶數據，此前業界傳出企業出

售數據與非法使用數據的做法。

現時，恒生指數報２４６８７，跌２６４點或跌１﹒０６％，主板成交３４２﹒１７億元。

國企指數報８８３０，跌９９點或跌１﹒１１％。恒生科技指數報６２９９，跌１１１點或跌

１﹒７４％。

即月期指新報２４６７１，跌２５２點，低水１６點。即月國指期貨報８８３６，跌１０１

點，高水５點。即月科指期貨新報６３０５，跌１００點，高水６點。

上證綜合指數報３５８７，升５點或升０﹒１５％，成交１７３４﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１４９０８，跌５１點或跌０﹒３５％，成交１１２０﹒６１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １３３﹒２元 跌２﹒８４％

騰訊（００７００） ４８１﹒２元 跌２﹒６７％

美團（０３６９０） ２６５﹒８元 跌２﹒９９％

小米（０１８１０） ２０﹒８元 跌０﹒４８％

快手（０１０２４） ９１﹒４元 跌２﹒４％

百度（０９８８８） １４４﹒７元 跌２﹒３％

網易（０９９９９） １７９﹒２元 跌２﹒８２％

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（ｅｒ）

