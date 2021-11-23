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即市新聞

23/11/2021 10:04

《異動股》阿里騰訊跌近３％，傳中央準備對網絡企業徵收數據稅

　　《經濟通通訊社２３日專訊》阿里（０９９８８）現價跌２﹒８４％，報１３３﹒２元，該
股成交約１１２７萬股，涉資１５﹒０２億元，盤中高見１３３﹒８元，最低見１３２﹒５元；
騰訊（００７００）跌２﹒６７％，報４８１﹒２元；美團（０３６９０）跌２﹒９９％，報
２６５﹒８元；小米（０１８１０）跌０﹒４８％，報２０﹒８元。
　　據《日經新聞》報道，中央政府準備推動「數據稅」，對儲存大部分客戶數據的互聯網公司
開徵稅款。報道稱，阿里巴巴、騰訊等大型科技企業都保存大量用戶數據，此前業界傳出企業出
售數據與非法使用數據的做法。
　　現時，恒生指數報２４６８７，跌２６４點或跌１﹒０６％，主板成交３４２﹒１７億元。
國企指數報８８３０，跌９９點或跌１﹒１１％。恒生科技指數報６２９９，跌１１１點或跌
１﹒７４％。
　　即月期指新報２４６７１，跌２５２點，低水１６點。即月國指期貨報８８３６，跌１０１
點，高水５點。即月科指期貨新報６３０５，跌１００點，高水６點。
　　上證綜合指數報３５８７，升５點或升０﹒１５％，成交１７３４﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１４９０８，跌５１點或跌０﹒３５％，成交１１２０﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　１３３﹒２元　跌２﹒８４％
　　騰訊（００７００）　４８１﹒２元　跌２﹒６７％
　　美團（０３６９０）　２６５﹒８元　跌２﹒９９％
　　小米（０１８１０）　　２０﹒８元　跌０﹒４８％
　　快手（０１０２４）　　９１﹒４元　　跌２﹒４％
　　百度（０９８８８）　１４４﹒７元　　跌２﹒３％
　　網易（０９９９９）　１７９﹒２元　跌２﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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