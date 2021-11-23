《午市前瞻》港股走勢反覆偏軟，恒指兩萬四料有支持

《經濟通通訊社２３日專訊》恒生指數半日收市報２４６９８，跌２５２點或１﹒０１％，

主板成交７１９﹒５５億元。恒生中國企業指數報８８４８，跌８０點或０﹒９％。恒生科技指

數報６３２６，跌８４點或１﹒３２％。



＊張智威：未見大批資金買入，小米快手業績應無驚喜＊



美國總統拜登宣布，將提名聯儲局主席鮑威爾連任。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通

訊社》表示，市場預期鮑威爾的連任將加快加息步伐，而中央監管陰霾未除，港股正受「內外夾

擊」，短期走勢料反覆偏軟。他預期，恒指２４０００點是關鍵位，相信會有不少資金守住此關

口，上望阻力可留意２５３００點。

快手（０１０２４）及小米（０１８１０）及今天將公布業績。張智威表示，之前其他科網

股如騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、百度（０９８８８）、嗶哩嗶哩

（０９６２６）等的業績表現一般，目前亦未見有大批資金「偷步」買入，料兩間公司業績不會

有太大驚喜，短期走勢不太樂觀。部署方面，他建議持有快手的投資者在８８﹒９元止蝕，等到

股價跌到７０元才再部署買入；小米就可在２０元吸納，１９﹒８６元為止蝕位。（ｅｒ）

