《美元走勢－羅明立》歐元正明顯走弱，將維持一段較長時間

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒０８ １１５﹒１５ １１４﹒７１

歐元╱美元 １﹒１２３８ １﹒１２４９ １﹒１２２５

英鎊╱美元 １﹒３３８４ １﹒３４０５ １﹒３３７８

美元╱瑞郎 ０﹒９３２０ ０﹒９３３５ ０﹒９３１３

美元╱港元 ７﹒７９１８ ７﹒７９２８ ７﹒７８８７

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《美元走勢》昨日（２２日），美國總統拜登正式提名現任聯儲局主席鮑威爾連任下一屆主

席，同時提名聯儲局理事布雷納德為聯儲局副主席。在美國開始收緊貨幣政策之際，提名鮑威爾

連任將使聯儲局政策進一步轉向鷹派，市場開始預期加息的時間點或將提前到２０２２年６月。

數據方面，美國１０月成屋銷售年化總數達到６３４萬戶，成交價中位數較上年同期上漲

１３﹒１％，好於市場預期。在美國通脹仍高燒不退的情況下，熾熱的房地產市場正為通脹再添

一把火。美元受市場追捧，續創年內新高。美元指數突破９６﹒５０，最高升至９６﹒６０，後

市有望繼續突破到９８的位置。

而在另一邊，市場對歐洲新一輪限制措施的擔憂逐漸加劇。隨著新冠感染人數持續上升，尤

其在疫苗接種率不高的東歐各國，有可能在冬季成為新一輪的疫情中心，並反過來影響到西歐國

家。目前奧地利正進入另一次全面封鎖，德國也考慮效仿。歐元區經濟本就已經受到能源價格和

通脹高企影響舉步維艱，德國央行最新預測德國通脹率將在１１月達到近６％的高水平，若再陷

入封鎖，歐元區經濟增長在冬季很可能放緩甚至倒退。為挽救經濟，歐央行行長拉加德一直表示

明年不太可能加息，甚至需要繼續維持寬鬆貨幣政策一段長時間。隨著美元走強，歐元正明顯走

弱，並將維持一段較長時間。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１２８０ １﹒１１５０ １﹒１３３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３４５０ １﹒３３００ １﹒３５００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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