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23/11/2021 15:07

【新冠肺炎】港新增６宗輸入個案，女患者上環居所及ＩＣＣ須強檢

　　《經濟通通訊社２３日專訊》衞生署衞生防護中心公布，本港新增６宗輸入確診個案，至今
本港個案累計１２４１１宗（包括１２４１０宗確診個案和一宗疑似個案）。
　　新增個案中，當中五宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢
測。個案涉及三男三女，年齡介乎６至７４歲，全部由Ａ組指明地區（高風險）抵港。四人抵港
時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘兩人在檢疫期間確診

　　上述個案中，個案編號１２４１４涉及一名２７歲女病人，居於上環永樂街７２－７６號永
利大廈。她於１１月７日前往英國，離港前於１１月６日進行的２０１９冠狀病毒病檢測結果呈
陰性。她從英國經航班ＶＳ２０６於１１月２１日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中
心抽取樣本進行的２０１９冠狀病毒病檢測結果呈陽性。病人沒有病徵，Ｃｔ值少於３０，並確
認帶有Ｌ４５２Ｒ變異病毒株（Ｎ５０１Ｙ和Ｅ４８４Ｋ則呈陰性）。她在尖沙咀環球貿易廣場
（ＩＣＣ）３７樓工作，最後上班日期為１１月３日。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住、工
作和到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定
日子接受強制檢測。
　　另外，由於阿聯酋航空營運於１１月２１日由阿拉伯聯合酋長國迪拜和泰國曼谷飛抵香港的
航班（ＥＫ３８４）有三名乘客經抵港檢測而確診２０１９冠狀病毒病，衞生署遂引用《預防及
控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第５９９Ｈ章）禁止阿聯酋航空營運的客機在
１１月２３日至１２月６日期間從迪拜和曼谷着陸香港。（ｂｉ）

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