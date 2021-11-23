【新冠肺炎】政府宣布下月９日起使用安心出行擴至食肆等所有處所

《經濟通通訊社２３日專訊》政府宣布，將刊憲延續現行大部分社交距離措施的有效期１４

天，直至１２月８日為止。而由１２月９日起，使用「安心出行」流動應用程式的規定將擴展至

所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第５９９Ｆ章）規管的處所。

屆時，所有進入有關處所的顧客或使用者均須先使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行

」場所二維碼，包括各類餐飲業務場所等。

食物及衞生局發言人表示，全球疫情持續嚴峻，特區政府為保障市民健康，同時為恢復與內

地通關或跨境出行創造有利條件，堅持「外防輸入、內防反彈」的疫情防控策略，決心繼續以本

地清零為目標，為此必須維持現行大部分社交距離措施。



＊下月起放寬郵輪人數上限＊



發言人指，在疫情持續穩定的大前提下，因應郵輪「公海遊」運作漸趨暢順，並考慮到郵輪

運作須遵守的一系列嚴謹衞生防疫措施，由１２月１日起，郵輪的人數上限將由現時通常可容納

人數上限的５０％調整至通常可容納人數上限的７５％。

發言人稱，當局會在未來兩周繼續與有關業界聯繫溝通，以確保有關措施順利落實，並呼籲

市民大眾配合有關要求，讓香港整體的防疫抗疫能力得以進一步提升。（ｂｉ）









