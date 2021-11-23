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即市新聞

23/11/2021 19:42

《再戰明天》歐央行執委講話，美公布多項數據

　　《經濟通通訊社２３日專訊》歐洲央行執委帕內塔講話，及美國公布多項數據，料為明日市
場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，本港時間２４日８：４０ａｍ，澳洲央行助理總裁布洛克參加有關
支付問題的討論。４：００ｐｍ，瑞典央行舉行貨幣政策會議。晚上６：１０ｐｍ，歐洲央行執
委帕內塔發表講話。

＊德公布１１月ＩＦＯ企業信心指數，阿里健康業績＊

　　在數據方面，２４日５：００ｐｍ，德國公布１１月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９７﹒７
降至９６﹒７。９：３０ｐｍ，美國公布第三季ＧＤＰ價格指數，料由６﹒１％降至５﹒７％；
第三季核心個人消費支出平減指數季率料由６﹒１％降至４﹒５％；第三季個人消費料由１２％
降至１﹒６％；１０月耐用品訂單料由下滑０﹒３％升上增０﹒２％；１０月批發庫存月率料由
１﹒４％降至１﹒１％；連續申請失業救濟金人數料由２０８萬降至２０５萬；首次申請失業救
濟金人數料由２７萬降至２６萬。１１：００ｐｍ，美國公布１０月新屋銷售，料維持於８０萬
，月率料維持不變；１０月核心個人消費支出平減指數月率料由０﹒２％升上０﹒４％，年率料
由３﹒６％升上４﹒１％；１０月個人消費料由０﹒６％升上１％；１０月個人所得料由下滑
１％升上０﹒２％；１１月密歇根大學消費者信心指數料由７１﹒７降至６６﹒９。
　　在本港，明日公布業績的公司有：阿里健康（００２４１）等。（ｗａ）

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