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23/11/2021 16:40

《新股上市》傳雍禾醫療正進行ＩＰＯ預路演，擬籌２３﹒４億元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》內地植髮醫療機構雍禾醫療今年６月赴港申請上市。據外電報
道，雍禾醫療正在進行ＩＰＯ預路演，計劃集資３億美元（折合約２３﹒４億港元），摩根士丹
利及中金為聯席保薦人。
　　雍禾醫療２０２０年淨利潤１﹒６３億元人民幣，按年增長３﹒５８倍。集團於２０１７年
收購倫敦植髮品牌史雲遜（Ｓｖｅｎｓｏｎ）在內地的業務。（ａｃ）

　

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