《新股上市》傳雍禾醫療正進行ＩＰＯ預路演，擬籌２３﹒４億元

《經濟通通訊社２３日專訊》內地植髮醫療機構雍禾醫療今年６月赴港申請上市。據外電報

道，雍禾醫療正在進行ＩＰＯ預路演，計劃集資３億美元（折合約２３﹒４億港元），摩根士丹

利及中金為聯席保薦人。

雍禾醫療２０２０年淨利潤１﹒６３億元人民幣，按年增長３﹒５８倍。集團於２０１７年

收購倫敦植髮品牌史雲遜（Ｓｖｅｎｓｏｎ）在內地的業務。（ａｃ）





