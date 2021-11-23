  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/11/2021 18:12

《新股上市》據報龍湖擬分拆物管公司在港上市，籌最多７８億元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，龍湖集團（００９６０）正考
慮分拆物業管理業務在香港上市，集資最多１０億美元（折合約７８億港元）。
　　報道指，龍湖正與中金、匯豐和摩根大通研究這一擬議ＩＰＯ，可能最快在２０２２年上半
年進行。
　　知情人士還稱，討論仍在進行中，具體時間和籌資規模可能會有變化。中金、滙豐、摩根大
通和龍湖的代表不予置評。（ａｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話23/11/2021
小米上季經調整純利升25%勝預期　零部件供應短缺拖累出貨量
中國故事23/11/2021
《神州經脈》中美再續乒乓外交　官媒吹風年內降準　滬指衝三千六
財經熱話23/11/2021
傳可放寬向房企發放開發貸　內銀股逆市靠穩
財經熱話23/11/2021
【政策轉變】思摩爾、華寶齊飆逾一成　煙草股乘勝「追」擊？
財經熱話23/11/2021
傳內地擬開徵數據稅　騰訊阿里首當其衝股價同下挫
FOCUS23/11/2021
【FOCUS】鮑叔終獲連任提名　是鴿是鷹盯緊聽證會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【ArtInvest賞你】Christie's 佳士得拍賣預展導賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金