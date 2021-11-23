《新股上市》據報龍湖擬分拆物管公司在港上市，籌最多７８億元

《經濟通通訊社２３日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，龍湖集團（００９６０）正考
慮分拆物業管理業務在香港上市，集資最多１０億美元（折合約７８億港元）。
報道指，龍湖正與中金、匯豐和摩根大通研究這一擬議ＩＰＯ，可能最快在２０２２年上半
年進行。
知情人士還稱，討論仍在進行中，具體時間和籌資規模可能會有變化。中金、滙豐、摩根大
通和龍湖的代表不予置評。（ａｃ）
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