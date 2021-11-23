【通關在望】林鄭：第二次兩地通關對接會議周四深圳舉行

《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥在行會前表示，昨日（２２日）收到港澳辦

通知，第二次兩地通關對接會議將於本周四（２５日）在深圳舉行，香港團隊由政務司司長李家

超率領。

林鄭表示，熱切期盼有序通關，亦為海外地方早日免檢往來創造條件，她呼籲市民接種疫苗

，履行公民責任。截至昨晚，第一針接種率仍未達７成目標，希望隨著科興疫苗接種年齡下降，

可提升學生接種率，為早日恢復全日課及課外活動創造條件。（ｈｙ）

