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23/11/2021 09:57

【通關在望】林鄭：第二次兩地通關對接會議周四深圳舉行

　　《經濟通通訊社２３日專訊》行政長官林鄭月娥在行會前表示，昨日（２２日）收到港澳辦
通知，第二次兩地通關對接會議將於本周四（２５日）在深圳舉行，香港團隊由政務司司長李家
超率領。
　　林鄭表示，熱切期盼有序通關，亦為海外地方早日免檢往來創造條件，她呼籲市民接種疫苗
，履行公民責任。截至昨晚，第一針接種率仍未達７成目標，希望隨著科興疫苗接種年齡下降，
可提升學生接種率，為早日恢復全日課及課外活動創造條件。（ｈｙ）

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