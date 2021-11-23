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即市新聞

23/11/2021 16:29

《小傳日記》魚缸五連跌無欺，煙股恒大逆市飛！

　　《小傳日記》美股隔晚繼續走低，影響魚缸氣氛，而魚缸一向跟跌唔跟升，今朝低開２６２
點報２４６８８點，初段科技股跌幅擴大，加上體品股同汽車股偏軟，搞到魚缸最多曾跌逾
３００點見２４６１８點。不過尾市科技股跌幅收窄，但都依然跌好多，相信令唔少缸友無癮。
最終魚缸五連跌收報２４６５１點，跌２９９點或跌１巴仙，主板成交１２９８﹒６１億銀。國
企指數報８８２７點，跌１０２點或跌１巴仙。恒生科技指數報６３２３點，跌８７點或跌１巴
仙。
　　Ａ股走勢不一。上證綜合指數報３５８９點，升７點或升唔夠１巴仙，成交５０８０﹒８４
億銀人民幣。
　　深證成份指數報１４９０５點，跌５５點或跌唔夠１巴仙，成交３２５０﹒８１億銀人民幣

　　魚缸憧憬電子煙國際標準出台，煙草相關概念股有炒作。思摩爾（０６９６９）升１５巴仙
，報４６﹒８５銀；華寶（００３３６）升１５巴仙，報２３銀；中國波頓（０３３１８）升
５３巴仙，報４﹒７８銀；比亞迪電子（００２８５）揚近８％報３２﹒５５銀。
　　恒大系逆市飛天。有媒體報道有約２８億恒大（０３３３３）股份突然於ＣＣＡＳＳ登記，
惹起配股疑雲。恒大汽車（００７０８）升１５巴仙，報４﹒５銀；恒騰網絡（００１３６）升
２５巴仙，報３﹒６３銀；恒大物業（０６６６６）升８巴仙，報４﹒４銀；恒大升７巴仙，報
２﹒９３銀。
　　神州市監總局公布，對４３起未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，加上有
傳中央準備對我網絡企業徵收數據稅科技股，科技股繼續無運行。騰訊（００７００）跌３巴仙
，報４８１﹒２銀；美團（０３６９０）跌３巴仙，報２６５﹒４銀；阿里（０９９８８）跌３
巴仙，報１３３銀；京東集團（０９６１８）跌１巴仙，報３５４﹒８銀。
　　魚缸暫時真係非常無癮，筆者都唔太想搞，建議大家唔好玩住觀望下再算！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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