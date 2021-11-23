《小傳日記》魚缸五連跌無欺，煙股恒大逆市飛！

《小傳日記》美股隔晚繼續走低，影響魚缸氣氛，而魚缸一向跟跌唔跟升，今朝低開２６２

點報２４６８８點，初段科技股跌幅擴大，加上體品股同汽車股偏軟，搞到魚缸最多曾跌逾

３００點見２４６１８點。不過尾市科技股跌幅收窄，但都依然跌好多，相信令唔少缸友無癮。

最終魚缸五連跌收報２４６５１點，跌２９９點或跌１巴仙，主板成交１２９８﹒６１億銀。國

企指數報８８２７點，跌１０２點或跌１巴仙。恒生科技指數報６３２３點，跌８７點或跌１巴

仙。

Ａ股走勢不一。上證綜合指數報３５８９點，升７點或升唔夠１巴仙，成交５０８０﹒８４

億銀人民幣。

深證成份指數報１４９０５點，跌５５點或跌唔夠１巴仙，成交３２５０﹒８１億銀人民幣

。

魚缸憧憬電子煙國際標準出台，煙草相關概念股有炒作。思摩爾（０６９６９）升１５巴仙

，報４６﹒８５銀；華寶（００３３６）升１５巴仙，報２３銀；中國波頓（０３３１８）升

５３巴仙，報４﹒７８銀；比亞迪電子（００２８５）揚近８％報３２﹒５５銀。

恒大系逆市飛天。有媒體報道有約２８億恒大（０３３３３）股份突然於ＣＣＡＳＳ登記，

惹起配股疑雲。恒大汽車（００７０８）升１５巴仙，報４﹒５銀；恒騰網絡（００１３６）升

２５巴仙，報３﹒６３銀；恒大物業（０６６６６）升８巴仙，報４﹒４銀；恒大升７巴仙，報

２﹒９３銀。

神州市監總局公布，對４３起未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，加上有

傳中央準備對我網絡企業徵收數據稅科技股，科技股繼續無運行。騰訊（００７００）跌３巴仙

，報４８１﹒２銀；美團（０３６９０）跌３巴仙，報２６５﹒４銀；阿里（０９９８８）跌３

巴仙，報１３３銀；京東集團（０９６１８）跌１巴仙，報３５４﹒８銀。

魚缸暫時真係非常無癮，筆者都唔太想搞，建議大家唔好玩住觀望下再算！





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