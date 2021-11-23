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即市新聞

23/11/2021 17:01

《鍾之日記》數據稅恐殺到，阿里騰訊急瀉

　　《鍾之日記》１１月２３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。

　　隔晚美股呈先升後回，納指和標指創新高後倒跌，金龍中國指數創下逾兩周新低，港股連跌
四日後，港股今日見近兩周低，五日連跌累挫逾千點。恒指低開２６２點，甫開跌幅曾縮至
１５６點，見２４７９４點半日高，之後沽壓轉強，午後曾挫３３２點，見２４６１８點續創
１１月１０日以來新低，最終收報２４６５１，跌２９９點或１﹒２％。大市全日成交額
１２９８﹒６１億元。國企指數報８８２７點，跌１０２點或１﹒１％。科指挫１﹒３６％，報
６３２３點。
　　滬深股市今早窄幅低開，惟券商及地產等板塊上揚，帶動滬綜指一度倒升至逼近三千六，惟
此位置見阻力，滬指回退至３５８９﹒０９點收市，全日稍升０﹒２％，三連升。深成指跌
０﹒３７％，創業板指跌０﹒３７％。今日外資循陸股通淨流入Ａ股超過５２億元人民幣，全日
兩市成交１２２８５億元人民幣，按日減少２﹒１％，連續第２３個交易日突破一萬億元人民幣


＊傳中國計劃開徵數據稅，阿里騰訊首當其衝＊

　　據《日經新聞》報道，政府又準備對儲存大部分客戶數據的互聯網公司開徵「數據稅」，以
達致「共同富裕」目標。業界早前傳出企業出售數據與非法使用數據的做法，而阿里
（０９９８８）、騰訊（００７００）等大型科技企業，都保存大量的用戶數據，並利用旗下服
務收集的大量個資賺取了巨額利潤，也因此引來不少批評。
　　報道指出，重慶前市長黃奇帆１０月底在一峰會上表示，擁有大量用戶個資的平台應將透過
這些數據取得的收益的２０％至３０％回饋給整個社會，包括產生數據的個人，而不僅是特定的
既得利益者。
　　阿里和騰訊等大型科技企業料首當其衝，阿里巴巴、騰訊今日連同多隻科技股同下挫。阿里
巴巴一度跌至１３２﹒５元，逼近在港上市低位（１３２元），收市仍插３％，報１３３元；騰
訊守４８０元，收跌２﹒７％；美團（０３６９０）跌３﹒１％，小米（０１８１０）跌近１％
。藍籌新貴京東（０９６１８）吐１﹒２％；網易（０９９９９）跌２﹒３％。嗶哩嗶哩
（０９６２６）連跌２日，再跌３％；快手（０１０２４）升１﹒２％。

＊體品股捱沽，李寧跑輸藍紅籌＊

　　體品股今日捱沽，國內龍頭李寧（０２３３１）全日大跌５﹒４％，報８８﹒２元，是表現
最差的藍籌及國指成分股，至於安踏（０２０２０）今日亦挫４﹒８％，報１３０元，失守１０
天線；其他同業方面，特步（０１３６８）跌３﹒６％，３６１度（０１３６１）走低２﹒２％
，申洲（０２３１３）軟０﹒４％。
　　中金公司研報指出，２０２１年上半年，國內領先的紡織服裝珠寶公司業務快速增長，因此
也帶來一定的高基數，該行認為２０２２年行業將呈現前低後高的增長態勢，但全年將維持良好
增長，中長期在國貨崛起大趨勢及大眾消費市場擴容的背景下，行業有望持續受益。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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