《鍾之日記》數據稅恐殺到，阿里騰訊急瀉

《鍾之日記》１１月２３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



隔晚美股呈先升後回，納指和標指創新高後倒跌，金龍中國指數創下逾兩周新低，港股連跌

四日後，港股今日見近兩周低，五日連跌累挫逾千點。恒指低開２６２點，甫開跌幅曾縮至

１５６點，見２４７９４點半日高，之後沽壓轉強，午後曾挫３３２點，見２４６１８點續創

１１月１０日以來新低，最終收報２４６５１，跌２９９點或１﹒２％。大市全日成交額

１２９８﹒６１億元。國企指數報８８２７點，跌１０２點或１﹒１％。科指挫１﹒３６％，報

６３２３點。

滬深股市今早窄幅低開，惟券商及地產等板塊上揚，帶動滬綜指一度倒升至逼近三千六，惟

此位置見阻力，滬指回退至３５８９﹒０９點收市，全日稍升０﹒２％，三連升。深成指跌

０﹒３７％，創業板指跌０﹒３７％。今日外資循陸股通淨流入Ａ股超過５２億元人民幣，全日

兩市成交１２２８５億元人民幣，按日減少２﹒１％，連續第２３個交易日突破一萬億元人民幣

。



＊傳中國計劃開徵數據稅，阿里騰訊首當其衝＊



據《日經新聞》報道，政府又準備對儲存大部分客戶數據的互聯網公司開徵「數據稅」，以

達致「共同富裕」目標。業界早前傳出企業出售數據與非法使用數據的做法，而阿里

（０９９８８）、騰訊（００７００）等大型科技企業，都保存大量的用戶數據，並利用旗下服

務收集的大量個資賺取了巨額利潤，也因此引來不少批評。

報道指出，重慶前市長黃奇帆１０月底在一峰會上表示，擁有大量用戶個資的平台應將透過

這些數據取得的收益的２０％至３０％回饋給整個社會，包括產生數據的個人，而不僅是特定的

既得利益者。

阿里和騰訊等大型科技企業料首當其衝，阿里巴巴、騰訊今日連同多隻科技股同下挫。阿里

巴巴一度跌至１３２﹒５元，逼近在港上市低位（１３２元），收市仍插３％，報１３３元；騰

訊守４８０元，收跌２﹒７％；美團（０３６９０）跌３﹒１％，小米（０１８１０）跌近１％

。藍籌新貴京東（０９６１８）吐１﹒２％；網易（０９９９９）跌２﹒３％。嗶哩嗶哩

（０９６２６）連跌２日，再跌３％；快手（０１０２４）升１﹒２％。



＊體品股捱沽，李寧跑輸藍紅籌＊



體品股今日捱沽，國內龍頭李寧（０２３３１）全日大跌５﹒４％，報８８﹒２元，是表現

最差的藍籌及國指成分股，至於安踏（０２０２０）今日亦挫４﹒８％，報１３０元，失守１０

天線；其他同業方面，特步（０１３６８）跌３﹒６％，３６１度（０１３６１）走低２﹒２％

，申洲（０２３１３）軟０﹒４％。

中金公司研報指出，２０２１年上半年，國內領先的紡織服裝珠寶公司業務快速增長，因此

也帶來一定的高基數，該行認為２０２２年行業將呈現前低後高的增長態勢，但全年將維持良好

增長，中長期在國貨崛起大趨勢及大眾消費市場擴容的背景下，行業有望持續受益。



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