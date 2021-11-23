《廣匯論勢－鄭廣復》歐元抵下跌目標，頸線１﹒１７９６反彈阻力

《廣匯論勢》現任聯儲局主席鮑威爾一如預期獲拜登提名連任，副手提名人亦是市場猜測的

聯儲局理事布雷納德。筆者從不認為拜登會在現時撤換聯儲局主席，或者換句話說，現在易帥是

不智之舉，因此從頭到尾我都是冷眼旁觀，因為看不到現在以「鴿」換「鷹」有何好處。



最簡單的例子，目前全球面對高通脹，美國更是發達經濟體之中最嚴重的一個，在理應採取

緊縮貨幣政策之際，換上一個鴿派聯儲局主席，冇嘢呀？唯一肯定的是拜登患了老人癡呆症！此

外，若他一如大多數央行官員般認為，通脹乃暫時性現象，仍然需要採取寬鬆貨幣政策，那為何

要求油組增產，又要中國、印度、日本及南韓這四個亞洲耗油大國，釋放戰略性原油儲備去應對

油荒？聯儲局正副主席的組合，我認為有助平衡局內鷹派與鴿派的聲音，亦可避免投資者過分猜

度，造成金融市場動盪，對他老人家明年的中期選一點好處都冇！



此外，聯儲局基本上已制定好退市路線圖 明年中結束買債計劃，並於下半年開始加息。若

打算提早加息，筆者早前已指出，聯儲局需要加快縮減買債步伐，即每月縮減買債規模多過

１５０億美元，或許１２月份議息紀錄及最新經濟預測中會透露端倪。本周四為美國感恩節假期

，聯儲局亦會在當天凌晨公布１１月份議息會議紀錄，且看能否發現更多退市相關訊息。



市場對鮑威爾獲提名連任的消息作出正面反應 美元走強、美債息升。美匯指數今早在亞洲

市曾高見９６﹒６１，接近筆者在８月１９日指出的雙底量度上升目標９６﹒７７。若以ＴＤ線

從周線圖量度，上升目標為９７﹒６５，預示美匯指數仍有進一步上升空間。美匯指數走強，自

然就是反映歐元兌美元走弱，筆者亦多次指出，歐元兌美元傾向跌至１﹒１０水平才有望回穩。



從周線圖可見，歐元兌美元自１０月下旬以來呈現明顯的雙頂形態，以此量度，下跌目標為

１﹒１０５９。不過，以波浪理論分析周線圖走勢，將去年１２月２８日當周高位１﹒２３５１

，至今年３月２２日當周低位１﹒１７０５視為１浪，反彈至５月１７日當周高位１﹒２２６８

視為２浪，其後下跌至今的走勢視為３浪（暫時最低見１﹒１２２７），即３浪跌幅已極之接近

１浪之１﹒６１８倍所達的１﹒１２２３。由此推斷，歐元兌美元短期將會展開反彈浪，惟最終

目標不應超過１浪終點１﹒１７９６。不過，策略上應待日線圖出現強烈買入訊號才行動，而非

盲目跟從或太過依賴上述既定的波浪理論等技術指標計算結果。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

