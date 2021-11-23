《陶冬天下－陶冬》第二任的鮑威爾

《陶冬天下》美國總統拜登正式提名現任聯儲主席鮑威爾，連任聯邦儲備局主席。



這項提名需要經過參議院銀行委員會的審核調查，然後在１１月底接受參議院議員的聽證會

，聽證通過後由銀行委員會提名，付諸參議員全體表決，如果可以得到簡單多數票的支持即可當

選。如果無法通過參議院，則總統需要重新考慮人選。聯儲主席一般在二月初宣誓就職。



鮑威爾雖屬共和黨人，卻贏得了國會多數議員的尊重。白宮對他甚為器重，前任聯儲主席、

現任財政部長耶倫也對他贊許有加。這原本是一項走過場的連任任命，但是白宮的提名卻遲遲下

不來，拖到不能再拖的時候才公布。這是近四十年來最難產的聯儲主席提名。



鮑威爾提名姍姍來遲，有三個原因。第一是夏季爆出聯儲高官內幕消息炒股丑聞，最終導致

兩位地方聯儲主席辭職，鮑威爾難逃管治不力的批評。

第二是民主黨激進派認為鮑威爾對銀行監管過於寬松，參議員沃倫甚至公開指責他放縱銀行

業，是「危險人物」。民主黨在參議院僅有微弱優勢，所以白宮必須做好黨內協調再作提名。

第三也是最重要的是白宮對鮑威爾的利率政策不放心。美國通脹形勢風雲突變，市場預測聯

儲明年需要大幅加息。盡管鮑威爾堅稱暫時沒有加息必要，購債減碼和調高利率之間沒有必然聯

繫，他畢竟有加息前科。２０１８年在坐上聯儲頭把交椅的第一年，鮑威爾一口氣加息四次。白

宮必須得到鮑威爾的承諾才願意將貨幣政策的帥印放回鮑威爾的手中。



前任耶倫在聯儲任內緩慢地加了五次利率，然後在離任前宣布「我們很可能見到本周期最後

一次加息，」不料鮑威爾接手後再加息四次，在三月、六月、九月、十二月連續加息，導致美股

在２０１８年第四季度崩盤。



筆者認為，鮑威爾是一位溫和審慎的貨幣政策制定者，骨子裡是鴿派，願意配合白宮的政策

，盡管偶爾也需要表達一下政策獨立性。他對於大力擴張基礎貨幣沒有問題，也可以容忍通貨膨

脹一段時間，但是如果通脹被證實在未來相當時間無法退回到預先設定的政策目標水平，他有可

能會連續加息，就像２０１８年那樣。



筆者預測，鮑威爾的聯儲會乾淨利索地在明年中前後結束２０１９年的ＱＥ，並緩慢回收流

動性。但是２００８年底啟動的ＱＥ所釋出的流動性並不在回收范圍之內。聯儲會不會加息，則

取決於通貨膨脹的走勢。筆者相信盡管美國的部分通脹源自供應鏈和運輸錯位，但是工資和物價

預期已經形成，通脹可能持續高過政策目標。



如果２０２２年平均通脹水平在３％左右，哪怕高過聯儲中期政策目標的２％左右，鮑威爾

也會以形鷹實鴿的姿態避重就輕地應對，政策手段以調整ｔａｐｅｒ的節奏為主。如果明年通脹

持續明顯高過３％，則鮑威爾的聯儲可能重復２０１８年的行為模式，不僅加快退出資產購買計

劃，而且最快２０２２年第四季度首次加息，在２０２３年加息３－４次。

《陶冬》（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）



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