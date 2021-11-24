《匯市縱橫－蕭啟洪》躺在長津湖

《匯市縱橫》入冬後終於又迎來另一個冷風，讀者們在寒風颯颯時應該都在想火鍋、「巴別

橋」等等的活動，一班朋友圍爐取暖，吃著熱辣辣的食物，那種在寒冬中窩心的暖意，那種戰勝

大自然的感覺真的令人滿足非常！但在這個寒流裏，筆者想到的是曾經在負４０度的氣溫，伏在

渺無人跡、寒風凜冽的長津湖上準備伏擊以美國為首攻打朝鮮的聯合國軍部隊的中國人民志願軍

。憑著他們的勇敢和堅毅的鬥志，終於殲滅了美軍的一個皇牌團，並把聯合國軍趕回三八線以南

，取得了抗美援朝的第二次重大勝利，並實現了以弱勝強的奇蹟！



周末筆者看了票房冠軍的電影長津湖，先不說電影帶出的訊息，光看電影中的鏡頭運用及環

迴音響效果，確實能把觀眾投入到戰場上，感受到主角第一身的經歷。長津湖是朝鮮東北部最大

的湖泊，長津江南起黃草嶺一直北流注入長津湖後再流入鴨綠江。在抗美援朝第二次戰役中，聯

合國軍總司令麥克亞瑟將軍發起了「耶誕節回家」攻勢，分兵多路北上直指鴨綠江，並揚言１個

月內完成佔領全朝鮮半島的任務回國過耶誕節。東線的聯合國軍由美軍第１０兵團為主力，取道

長津湖北上，意圖追擊並殲滅朝鮮的殘餘力量。美軍在１０月剛於西線吃了一記敗戰後，顯得小

心翼翼。行軍十分謹慎，憑他們的空中絕對優勢，每在進駐前必定多番的低空偵察，確保沒有敵

軍才一步一步進發。剛突破了中國人民志願軍在黃草嶺的防禦，且得悉該志願軍回到了西線協防

，美軍並不想到有另一支志願軍秘密的渡過了鴨綠江，並快速進入長津湖布防。也猜不到經過多

輪的空中偵察仍沒法發現這些志願軍的蹤跡！



這支暗渡陳倉的志願軍是解放軍第９兵團共４個軍，在短時間內從浙江奔赴東北，並迅即渡

江進駐長津湖。期間連像樣的禦寒衣物也沒來得及準備，補給也因美軍的空中優勢而極為困難。

因此吃的，穿的都不足夠！當年，適逢西伯利亞寒流令長津湖出現罕有的嚴寒天氣。志願軍在沒

有足夠的禦寒物資，沒有食物補給，在白雪皚皚的環境下俯伏數天不被發現，凍傷無數，更有著

名可歌可泣的冰雕連的故事，連美軍都禁不住向這群盡忠職守的志願軍士兵敬禮！結果出奇不意

的突襲，成功把美軍分割包圍，打退了美軍並成功創造了殲滅美軍整整一個團的記錄。



隨後志願軍更成功拿下了漢城（現首爾），因此長津湖的勝利對韓戰往後的發展起了關鍵作

用。志願軍以無比的意志戰勝了美軍的空中優勢、火力優勢、設備優勢及資源的優勢，確實是奇

蹟！成功最主要是靠戰士能在白雪皚皚中躺數天的本領，才有出奇不意的成功。當時志願軍的躺

下與現代年輕人的躺平，動作一致但含義天淵之別！



現今年輕人的「躺平」是一種態度，是對社會的妥協，對上流的絕望，是心態的調整，欲望

的調整。簡單來說是不求甚麼，只要能生存就成，或僅能生存便成。日本從上世紀９０年代資產

泡沫爆破之後，社會逐漸躺平，兩代人去償還超高的債務，令人透不過氣，在工資並沒有可觀增

長下，並無他選的躺平。社會動力漸失，迷失了３０多年還未能復甦過來！



上回描述過的通脹問題正在升溫，試想當甚麼都加而工資不加，人們的消費意欲將會減少，

經濟便出現倒退而導致人民的可支配收入減少。在資產價格急速上升的今天，買樓（上車）已經

需要集兩代人的資源才能搞定，樓價再往上升就連兩代資源也可能不夠！現在還要受通脹威脅，

連買不了房就買車、就吃豪一點也開始困難。在不能開源下只有節流，節流的最好方法是「節欲

」，下班後回家，消閒活動減少，吃的便宜一點或「吃好西」的頻率減少一點。朋友聚會較少，

更遑論拍拖，甚至可能對成家不抱希望！以有無物業是判斷男生的能力及未來是否幸福逐漸普遍

。正如早前有女生說「有樓有高潮」！？



美國１０月份的核心消費指數按年率６﹒２％的上升，創出３０年的新高，通脹的威脅揮之

不去。還幸中美上周展開了領導人通話（習拜會）後，市場對於中美對抗的擔憂有所放緩。同時

我們看到各國政府也積極地壓下大綜商品及能源價格，令原油、銅、黃金等大宗商品價格稍微回

落，並在全球疫情升溫下減緩對升息的憂慮。這發展令市場暫時鬆了口氣，但筆者認為雖然供應

鏈在疫後會稍為暢順，但供應鏈的重置以避免過度集中依賴中國將導致生產成本較疫情前上升。

綠色經濟的深化將進一步減少化石能源的資本投放而令到未來供應短缺，價格上升。若清潔能源

並不如預期的普及，能源價格可能進一步上升。因此，通脹威脅尚未過去！



雖然筆者仍然相信現時超高的通脹數字是暫時性（一如美聯儲或普遍央行的看法），但相信

通脹回落的速度可能並沒有央行想像中的急速。若屆時經濟仍受揮之不去的疫情困擾，經濟增長

未如想像中強勁復甦，央行便會左右為難。保持利率低位讓經濟重拾正軌，但通脹勢必上升。若

提高利率控制通脹則經濟增長堪憂。兩種情況下我們都不好過，一邊是工資可以但生活成本上升

，一邊是生活成本不變但收入減少。筆者僅希望央行們能謹慎行事不讓這種滯脹的情況發生。要

不大家要好好的準備躺平。能躺平在家裏還是較躺平在戶外理想，更比在嚴寒的長津湖躺平好！



最後筆者希望借此向當年參與抗美援朝而不幸捐軀的志願軍致以最崇高的敬意！



＊本周策略＊



紐元：上周建議候低於０﹒６９５０水平買入紐元兌美元已成交，目標０﹒７１５０，止蝕

０﹒６８００。



英鎊：本周建議候低於１﹒３３００水平買入英鎊兌美元，目標１﹒３５００，止蝕

１﹒３１００。



加元：本周建議候高於１﹒２７５０水平沽出美元兌加元，目標１﹒２５００，止蝕

１﹒２９００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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