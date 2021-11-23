《股壇解碼－戴名》聯儲反覆無常，頤海國際（１５７９）頓失依靠

《股壇解碼》芝加哥聯儲主席Ｃｈａｒｌｅｓ Ｅｖａｎｓ覺得現時應該對加息持更開放的

態度，可能比市場想像中更早一些，與幾個月前受訪時相比來了個１８０度的態度轉變，由於通

脹創３０年高位，就業增長比預期加快，這樣令聯儲局在政策上不得不考慮提前加息，這將會是

市場的一大黑天鵝，因為歐盟已經明確表示明年不加息，假設聯儲局明年提前加息的話，歐洲的

處境就變得尷尬和被動，加上部分鴿派聯儲局主席態度轉趨鷹派，相信明年第二季度美聯儲局的

態度將對全球經濟起關鍵作用。



＊背信棄義＊



由於立陶宛允許台灣當局設立駐立陶宛台灣代表處，中國決定將與立陶宛的大使級外交關係

外交關係降為代辦級，由於立陶宛為歐盟成員之一，此次事件會否是歐盟其他國家相繼仿傚的開

始相信在未來半年自有分曉。



＊無奇不有＊



上周一（１５日）晚上科遠智慧公告披露公司存入浦發銀行南通分行接近３億元的存款在不

知情的情況下被質押。公司現時已向警方以及中國銀保監會江蘇監管局報案，公司發現名下

４０００萬元定期存款在去年（２０年）１１月１０日已作為南通瑞豪國際貿易有限公司開具銀

行承兌匯票的質押擔保，目前南通瑞豪國際貿易有限公司因未能按時償還債項而導致公司的

４０００萬元定期存款到期後未能及時贖回，另外除了已到期未能贖回的４０００萬元外，公司

全資子公司南京科遠在浦發銀行南通分行購買的３﹒４５億元定期存款中也有２﹒５５億元未到

期的存款也被質押，事件突顯銀行在監管和業績之間表現失衡，看來國內金融體系的規範化還有

待進步。



＊上下其手＊



恒指上周一其中一隻新出的牛證突然街貨超過７０％，隨後連跌兩個交易日，剛好到了提到

的牛證回收價，真的事有湊巧還是巧妙安排，相信散戶心裏有數。上周四（１８日）出現

２５０００點、２５２００點和２５４００點即月認購期權建倉，期權街貨４８：５２，但牛熊

證街貨卻反常地出現６８：３２。保守估計恒指本周將先試２４５００點再上試２５６００點，

若果好友進取的話，相信可以上到２６０００點附近，但即月結算位應該在２５５６０點附近。



＊股票簡評＊



頤海國際（０１５７９）主要從事研發、生產和銷售複合調味料，當中包括火鍋底料、火鍋

蘸料和中式複合調味品，集團於河南省鄭州市和四川省成都市設有生產設施，並且以海底撈品牌

銷售產品包括火鍋底料，火鍋蘸料和中式複合調味品於經銷商、餐飲服務供應商和透過電商平台

銷售，同時亦為海底撈（０６８６２）（由主要股東兼非執行董事張勇及施永宏創立）於中國的

火鍋底料產品獨家供應商，最近鬧得沸沸揚揚的海底撈需在一年內關閉最少３００家分店，這將

對頤海國際的業務造成重大打擊，估計海底撈應該是集團的最大客戶，加上銷售成本在最近幾年

不論是按半年還是全年計都在上升，銷售增加但盈利減少，證明管理層在成本效益上並沒有做好

，加上最近河南水災對頤海國際的產能有多大影響還不知道，加上主要客戶海底撈的業務萎縮，

國內通脹升溫，成本上漲將逐步蠶食集團的盈利，雖然集團並無太多負債，４０多倍市盈率對頤

海國際來說實在太高，不建議投資者現價買入，合理買入價在２０元左右。《資深市場人士 戴

名》



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