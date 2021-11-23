經濟日報集團（４２３）中期純利２３１６萬元，派息３仙升５０％

《經濟通通訊社２３日專訊》經濟日報集團（００４２３）公布，截至９月３０日止中期純

利２３１５﹒８萬元，比去年同期降約１９﹒３８％，但若扣除去年同期香港政府在防疫抗疫基

金下授予的一次性「保就業」計劃補貼，於回顧期內股東應佔溢利則增加４５６０萬元，較去年

同期有顯著改善，每股盈利５﹒３７仙，派中期股息每股３仙，比去年同期升５０％。

集團指，收益約５﹒２億元，同比升約１１﹒２６％，其中廣告收入主要來自旗下印刷刊物

及數碼平台，較去年同期增加２１％至２﹒８０７億元。至於服務收入較去年同期上升４％，至

２﹒０７７億元，來自財經通訊社、資訊及軟件業務的服務收入於回顧期內保持平穩。集團指，

毛利升約３１﹒７７％，至約２﹒３１億元，毛利率為４４﹒４％，較去年同期上升６﹒９個百

分點，乃由於有效控制成本，並重新調配資源以提升集團業務運作的成本效益。



＊財經通訊社、資訊及軟件業務扣保就業補貼錄純利增長＊



集團指，財經通訊社、資訊及軟件業務分部仍為集團盈利基礎，扣除截至去年９月３０日止

６個月的一次性保就業補貼，股東應佔溢利錄得溫和增長，受惠於強勁的證券交易及集資活動，

該分部於回顧期內獲得多個流動數碼及金融解決方案項目。

集團指，將密切留意經濟及政治形勢變化，並審慎管理成本、營運效益及財務收支。財經通

訊社、資訊及軟件業務分部穩定的業績，加上良好財務狀況，可為集團在數碼業務上提供穩健基

礎。集團將繼續投資數碼平台，投入更多資源加強優質內容、創新科技及培養人才，擴大並鞏固

既有的成功，為集團帶來可持續增長及溢利。於９月３０日，集團的現金結餘為約４﹒５６億元

，並無任何借款。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

