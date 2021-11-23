【企業盈喜】六福集團（００５９０）料中期盈利增１﹒２倍

《經濟通通訊社２３日專訊》六福集團（００５９０）公布，公布，預期截至９月３０日止

中期純利按年增長約１﹒２倍。

該集團指，純利增長主要歸因於在基數較低、市場氣氛逐步改善、內地品牌業務擴展理想及

金價下跌有利黃金銷情下，港澳地區零售業務轉虧為盈，而所有內地市場業務亦表現理想。

該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

