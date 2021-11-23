【企業盈喜】六福集團（００５９０）料中期盈利增１﹒２倍

《經濟通通訊社２３日專訊》六福集團（００５９０）公布，公布，預期截至９月３０日止
中期純利按年增長約１﹒２倍。
該集團指，純利增長主要歸因於在基數較低、市場氣氛逐步改善、內地品牌業務擴展理想及
金價下跌有利黃金銷情下，港澳地區零售業務轉虧為盈，而所有內地市場業務亦表現理想。
該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話23/11/2021
【虛幣世界】鮑威爾連任聯儲主席，比特幣再考驗五萬六美元關
|中國故事22/11/2021
《神州經脈》LPR如預期持穩 人行政策立場趨鬆 創指返三千五
|財經熱話22/11/2021
連同多間公司違反壟斷法遭罰款 比亞迪反急升逾半成
|財經熱話22/11/2021
【通關在望？】專家籲不宜過分憧憬零售股 呢隻醫療股有望受惠！
|財經熱話22/11/2021
【油有餘貴？】明年料供過於求 油股後市仍堪憂
|財經熱話22/11/2021
【恒指季檢】染藍追得過ＶＳ趁消息出貨 農夫山泉大熱倒灶即急挫！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰