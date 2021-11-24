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即市新聞

24/11/2021 07:50

《油金掠影》美釋油儲數量小於預期，布油反彈逾３％，金價續跌

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國表示，早前已向中國、印度、韓國、日本和英國請求一同
為油價降溫。昨日白宮宣布，從戰略石油儲備釋放５０００萬桶原油，並將由１２月下旬起投放
市場。惟油儲釋放規模小於一部分人預期，油價大反彈。布蘭特期油飆３﹒３％或２﹒６１元（
美元﹒下同），收報每桶８２﹒３１元。紐約期油漲２﹒３％或１﹒７５元，收報每桶
７８﹒５０元。
　　有分析指美國釋放油儲力度小於預期，但料ＯＰＥＣ＋仍然會據此維持目前的增產計劃。
　　美國能源部長格蘭霍姆敦促，美國能源公司在賺取巨額利潤的同時，應增加石油供應。她又
指，釋放油儲後油價應有所回落，惟未有估計回落幅度及持續時長。

＊鮑威爾獲提名連任，金價持續受壓＊

　　鮑威爾獲提名連任美國聯儲局主席，市場料鷹派風向維持，黃金續遭拋售。現貨金跌
０﹒９％收報每盎司１７８８﹒５１元。紐約期金跌１﹒３％，收報每盎司１７８３﹒８元。
　　資金由金市流走，美元持穩，國債孳息率上升。
　　其餘貴金屬重挫，白銀下跌２﹒８％報每盎司２３﹒４９元，鉑金急瀉４﹒７％報每盎司
９６４﹒４２元，鈀金大挫４﹒５％報每盎司１８６５﹒６８元。

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