《缸邊隨筆－石鏡泉》拜登點「醬」

《缸邊隨筆》是拜登點「醬」，不是點將。



拜登找鮑威爾續任美儲局主席，找布雷納德任副主席，是在和稀泥，為求其不能不作的提名

，能順利通過美國參議院的審查。



有人謂這是夢之組合，一如伯南克拍耶倫。為甚麼是夢？這是因為要有人（鮑威爾）去壓通

脹（加息），但又要有人（布雷納德）去幫到窮人免受加息之苦。



中醫師幾千年來都精於做夢之組合，所以給以黃蓮心苦茶去消心火時，也不忘給你粒嘉應子

去甜下個嘴，是百分百呃細路哥之舉。



是否食了粒嘉應子，黃蓮心苦茶就不苦了？要不苦，改飲五花茶啦！可惜五花茶藥效不及黃

蓮心，清不了實熱的心火（通脹），只可以清點外皮之虛熱，解決不了問題。



＊拜登面對三大經濟難題＊



拜登今時面對的三大經濟難題是：



（１）通脹；



（２）貧富差，窮人怨氣一多，會在２０２２年的中期選舉，不選民主黨；



（３）他要執行其政綱要環保，要綠色能源，要重建美國基建，這要大發債；壓通脹，要加息。



拉窄貧富差，要派錢，即政府要舉債；要搞環保，要搞基建，也要舉債，基本上要平債息，

如此一來，拜登要加息還是減息？



找來鮑威爾＋布雷納德，就是找了黑白臉來和稀泥，混醬。



自１０月以來，整個美儲局都多人轉了做鷹嘴，謂要加息，但布雷納德仍是最後一位不肯妥

協的鴿派，謂要看多些數據後，才可以考慮加息。至於鮑威爾，則一直是鷹皮鴿心。市場認為由

於鮑威爾的拖拉，未能於今年初美通脹初升之時，就消滅通脹於萌芽狀態，才致今時美通脹已坐

大，要壓通脹，不能不下些猛藥，但最棘手的是今時美經濟不如首季有強勁增長，而是經濟增長

已是下坡，要在滯脹的經濟中加息，要高超技巧才可，但今個新美儲局班子能勝任嗎？待觀看。



有幾位前美儲局成員因為炒股，涉道德風險，而辭了職，而其中一職是要監控銀行貸款的。

拜登的政綱中，有環保、綠色能源環節，他極想銀行對傳統的石化採油行業不作過多貸款（所以

他要求油組國增產，也不要求美油商增產），而要多貸款予綠色能源，這方面是要個「心腹」才

可以成事，而這個職位才可能是美參議院中最會關注的提名。有謂唔怕官，至怕管，參議院中的

民主黨人不少與採油、石化業有往還，這些議員，是會金睛火眼地為其金主把關，不讓環保分子

攻陷這個銀行貸款橋頭堡的。市場普遍認為這個鮑威爾＋布雷納德組合，會為美國於２０２２年

尾，帶來個衰退，而這正是美國中期選舉時刻，布雷納德是民主黨人，她會怎讓她的鴿心，去保

住民主黨人的席位？待觀看。



周一文：《加得快，好世界》，於周一的美市中充分體現了：



﹒二年期美債息升至高位；



﹒五年期和三十年期債息進一步收窄，會何時出現倒掛？



﹒周一美股因鮑威爾連任而「慶」升，但跟著就跌；



﹒因為市場對加息預期由２０２２年７月提前一個月至２０２２年６月。



息加得快，市場好世界，似是今時市場共識。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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