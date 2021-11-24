廣州農商行（１５５１）溢價１﹒４倍配售Ｈ股，淨籌２１﹒９億元

《經濟通通訊社２４日專訊》廣州農商銀行（０１５５１）月前公布擬配售不超過３﹒０５

億股Ｈ股及不超過１３﹒４億股內資股，昨日與配售代理中國國際金融香港證券協議，代理以最

大努力促使承配人認購不超過３﹒０５億股新Ｈ股，佔擴大後的已發行Ｈ股總數及已發行普通股

總數約１４﹒３５％及３﹒０２％，每股作價７﹒１８元，比上日收市價３元溢價約

１３９﹒３３％，淨集資額約２１﹒９億元用於補充銀行核心一級資本。（ｍｈ）

