【快手快樂】快手績後漲半日獲逾４億淨掃貨，接近升抵目標價？

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２４日報道》小米（０１８１０）及快手（０１０２４）昨日放

榜，今日走勢懸殊。小米半日挫近７％，為半日最差表現科指成份股。而快手即走高７％，成交

金額冠絕主板市場，更榮登半日最佳表現科指成份股寶座。專家認為，快手績前股價持續走低已

充分反映監管對業務影響，預料業績對板股價有望反彈至１１０元，惟提醒投資者需留意兩大因

素！



＊快手有望炒上１１０元＊



快手第三季經調整虧損擴大４倍至４８億人民幣，比預期少，雖然數據毫不亮麗，但市場看

重的或者是快手的用戶數據。集團期內平均日活躍用戶、平均月活躍用戶等數據按年都有增長，

可見用戶黏性增加。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，是次業績應著眼於快手用戶流量及廣告收入。她今

早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》中表示，快手仍處於投

資期，商業策略時有變更，短期錄得虧損是意料之內。至於分部業務方面，快手的線上營銷服務

收入按年大增逾７６％至１０９億元人民幣，是三大業務範疇中收入最多。熊麗萍提醒投資者，

應持續留意集團的商業營運模式。

國家網信辦昨日發布通知，加強規範娛樂明星的網上訊息，最新公布第九批網絡主播警示名

單中，吳亦凡、鄭爽均在列，作為直播平台的快手自然成為風眼。事實上，第三季業績中的直播

服務已反映，收入按年下降近３％。熊麗萍大派定心丸，她認為針對平台經濟、直播平台的監管

消息已不再新鮮，對股價的影響已減弱。快手股價已反映監管對業務影響，市場對快手業務狀況

有定論，快手有望借業績炒上１１０元。

大行對快手看法分歧。大摩上調評級至「持平」，目標價上調７５％至１０５元。野村維持

「買入」，不過目標價睇低６％至１１４元，預計集團明年的經營利潤率將提高９個百分點。

快手半日獲４﹒７９７億資金淨主動買入，佔成交金額近９％，按日多４﹒８億。成交金額

高於１００萬的主動買沽比率達６０：４０的理想水平，可見目前大戶入市態度進取。



＊留意兩大因素影響快手走勢＊



上日有傳內地政府或徵收數據稅，存有大量的用戶數據的科技企業，或要將透過這些數據取

得的收益，當中約二至三成回饋社會。熊麗萍認為，政策實施需時，雖然不會於短期生效，惟持

續利淡市場氣氛，加上近日大市資金交投情況不理想，預計對科技板塊造成壓力。目前科技指數

連跌２周，半日仍要跌０﹒５６％，跑輸大市。

另外，熊麗萍提醒快手股價波動大，建議止蝕位置放於９０元水平。快手歷史波幅高達

３９％，借鑑另一隻波幅大的美團（０３６９０）只是３８％。快手於今年２月５日以１１５元

上市，曾經高見４１７﹒８元，其後隨政策監管陰霾影響持續沉底，甚至跌穿１００元關。不過

今次第三季業績卻為快手帶來另一翻景象，半日一度升破所有平均線，高見１０８﹒８元。與

１０月２５日宣布與蘇州市政府共同推進快手電競總部落地蘇州時的高位１１０﹒５元只差

１﹒５％。

