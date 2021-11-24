《盤後部署》大市好淡角力，美團業績將左右大市氣氛

《經濟通通訊社２４日專訊》美國１０年期債息率升至至１﹒６７９厘，隔晚納指曾挫

１﹒６％，收市仍跌７９﹒６２點，或０﹒５％，報１５７７５點。港股今早輕微高開２０點報

２４６７２，小米第三季純利跌超過八成，股價一度跌逾８％。受阿里雲及百度雲遭約談消息拖

累，阿里巴巴（０９９８８）今早低開，一度跌穿１３１元水平，惟１３０元以上有非常強力支

持。恒指半日收報２４６３５，跌１５點或０﹒０６％。午後恒指轉勢，美團（０３６９０）有

大量買盤湧現，一度轉升超過４％，為恒指貢獻逾百點升幅，阿里跌幅亦見收窄。最終恒指收報

２４６８５，升３３點或０﹒１４％，主板成交１３７３﹒６９億元。國指收報８７９４，跌

３２點或０﹒３７％。科指收報６２９２，跌３１點或０﹒５％。

Ａ股兩大指數個別發展；上證綜合指數報３５９２，升３點或升０﹒１０％，成交

４８１０﹒２０億元人民幣；深證成份指數報１４８８７，跌１７點或跌０﹒１２％，成交

７２１３﹒６０億元人民幣。



＊阿里、美團低位有支持，料科技股再有小升幅＊



港股連日受科技股拖累向下，今日受小米業績遜預期，以及隔晚美國科技股偏軟拖累大市氣

氛。惟港股科技股有較強承接，阿里於１３０元以上有大量買盤築起「血肉長城」支撐，而美團

午後均有資金湧入，故科技股短線仍有一定支持。

美團將於本月２６日公布第三季業績，昨日（２３日）美團下跌時，滬市北水成為第二大淨

被動買入券商，今日上升時滬市北水都未成為十大淨被動沽出券商，反映北水資金對美團股價仍

有信心。惟美團今日升穿廿天線後，至十天線２８３元前有較大阻力，料明日若有升幅也較難突

破此位。（ｈｃ）

