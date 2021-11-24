【國際要聞】美中印日等國聯手釋戰備油，ＯＰＥＣ＋警告將作回應

《經濟通通訊社２４日專訊》美、中、韓、日、英、印等國破天荒首度協同釋出戰略儲備石

油，其中美國會釋出５０００萬桶，最快在１２月中下旬就會行動。由於中國也加入釋油，被視

為拜登的外交勝利，但石油輸出國組織及盟友（ＯＰＥＣ＋）警告，他們將作出回應，預示一場

針對全球能源市場控制權的鬥爭即將拉開序幕。

除美國以外，目前已知印度將釋出５００萬桶，英國１５０萬桶。市場預計中國釋出最少

７３３萬桶，日本釋出規模相等於數日用量，南韓規模未明。

ＯＰＥＣ＋官員表示，當前市場狀況並不支持主要消費國投放石油儲備，ＯＰＥＣ＋將不得

不在下周開會時，重新檢討其石油產量。《彭博社》指出，石油市場可能爆發２０２０年初沙特

與俄羅斯價格大戰以來，最大一次衝突。華盛頓可能因此與其中東傳統盟友沙特關係緊張。

由於各國釋油量低於預期，市場擔憂ＯＰＥＣ＋可能採取回擊行動，原油價格周二創出２周

最大漲幅，紐約原油期貨升２﹒３％。１月交割的西德州中質油升１﹒７５美元，至每桶

７８﹒５０美元。１月布倫特原油升２﹒６１美元，至每桶８２﹒３１美元。

美國國內石油業界及市場分析人士普遍認為，拜登在冬季取暖季節開始時釋油，是出於政治

動機，只能在短期內壓抑油價。再加上ＯＰＥＣ＋可能會減少產量，沖淡釋油的影響。（ｊｆ）









