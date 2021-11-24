《台股攻略－黃振宇》台股板塊輪動，傳統產業回穩

《台股攻略》台股今日（２４日）受到台積電回調拖累，加權指數先升後跌，幸有傳統產業

的鋼鐵、航運及造紙等板塊回穩，大市跌幅收窄，指數最終收１７６４３點，跌２４點，成交金

額縮減至新台幣２９１８億元，三大法人錄得淨買入新台幣５﹒３２億元。

電子權值股的台積電收新台幣６０３元，跌１﹒５％；聯電收新台幣６３﹒１元，跌

０﹒２％；鴻海跌０﹒５％，日月光投控、聯發科及矽力─ＫＹ均跌１﹒４％至３﹒３％，大立

光則逆市升１﹒２％。鋼鐵板塊撐市，中鋼收新台幣３３﹒８元，升２﹒２％；中鴻收新台幣

３７﹒４元，升６﹒３％；海光收漲停價新台幣３６﹒９５元，大成鋼、新光鋼、美亞、燁興、

高興昌、春源、春雨、燁輝、聚亨及志聯均升超過３％。航運板塊同步造好，航空雙雄的華航收

新台幣３０﹒０５元，升８﹒３％；長榮航收新台幣２８﹒３５元，升９﹒９％。航運三雄的長

榮收新台幣１２０元，升０﹒５％；陽明及萬海無起跌，分別收新台幣１１１元及１５４元。散

裝航運板塊更全面上揚，裕民、新興、慧洋─ＫＹ、四維航、正德、榮運、志信、台航及亞航均

升２％至５％。造紙板塊獲資金追捧，華紙升５﹒２％，永豐餘、榮成、正隆、士紙及寶隆均升

超過１％。

隨著感恩節將至，缺乏部分外資入市，令成交金額遞減，電子股亦呈現回調格局，投資者需

留意短期波動，以及美元指數逐漸走高令台股匯市同步走弱因素，建議暫時觀望三大法人動向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

