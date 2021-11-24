《窩輪豪情－梁業豪》阿里巴巴大戶愈買愈低，散戶不宜急於接貨

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、公用

事業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為思摩爾國際

（０６９６９）、新奧能源（０２６８８）與小鵬汽車（０９８６８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）與騰訊（００７００）。

今早（２４日）港股表現反覆偏軟，波幅不大。半日收市時，恒生指數微跌，惟恒指期貨的

表現較佳，可惜暫時無法判斷好友大戶是否有計劃於本周內反攻。阿里巴巴創５２周新低價

１３０﹒７０元，但錄得資金淨主動買入５﹒３５億元，佔成交金額２０﹒８５％，反映出買家

於跌市途中入市態度進取兼積極，至今主動買沽比率收報６３：３７。市況所見，普通大戶主動

買沽比率高達６６：３４，特大戶主動買入金額佔全部主動買沽金額比率則高達１２﹒８％，證

明入市掃貨者多為大戶。不過，由於大戶常愈買愈低，散戶不宜急於入市接貨。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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