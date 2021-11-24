《談國論企－黎偉成》煤油氣電１０月增產挺經濟

《談國論企》中國國規模以上的原煤、石油、天然氣和電力企業，於２０２１年１０月份全

面增產，而煤、氣的進口量更是大增，止住近月限電缺煤之象，初步達致國務院總理李克強指出

要從實際出發糾正有的地方「一刀切」限電限產，或運動式「減碳」的政策性要求，支持國民經

濟保持穩中有進的發展。尤其是提升電網智能化水平，更使電煤等能源供求關係相對平衡，佳策

也。



＊政府迅採措施化解限電等象取得佳效＊



來自中國國家統計局所發布的《２０２１年１０月份能源生產情況》的資料，顯示規模以上

能源工業企業的生產，有初步明顯改善，終止多省、市等地較早前出現強制式的限電措施，使製

造工業、服務業和民生逐步回復應有常態，該受李克強於１０月９日召開國家能源委員會會議要

部署能源改革發展工作，和提出多項意見所拉動。

特別是眾所關注的（一）原煤行業，產量與進口有不同程度的回升，確保電力行業的生產的

能源不缺，其中（１）產量於１０月份達３﹒６億噸，同比增長４％，不僅扭轉９月份３﹒３億

噸減量０﹒９％和７月份３﹒１億噸下跌３﹒３％之況，升幅更高於８月份３﹒４億噸的

０﹒８％。國家統計局表此為：「增產保供政策落地見效，質量產能加快釋放」之所致。

而（２）進口煤炭於是１０月份所達２６９４萬噸同比飆戈升９６﹒２％，連同９月份

３２８８萬噸升７６％、８月份２８０５萬噸升３５﹒８％升幅要高逾１倍等，成為５連之升，

使１－１０月份累計進口２﹒５７３４億噸同比增長１﹒９％，而１－９月份尚減３﹒６％。

需要高度注意的，是（３）進口煤是在價格大升環境底連升幾個月：秦皇港５５００大卡煤

炭每噸價格１０月２９日１２０２元，比９月２４日之數大幅增加１２３元，環比增長

１１﹒３９％，更相對於２０２０年１０月３０日的５７５元同比飆升１﹒０９倍，價高仍增進

口量，乃此為填補產量減少的缺口的最快做法。

正正因為煤炭的供應有明顯增長，故（二）促電力行業產量迅告回升，確保各地的電力供應

，經濟得以穩定發展：發電量於２０２１年１０月份達６３９３億千瓦時３％，而９月份

６７５１億千瓦時增４﹒９％，皆比８月份７３８３億千瓦時所增０﹒２％有明顯增長，和成為

１４連升，而１－９月份累計６﹒７１７６萬億千瓦時的升幅達１０％，其中火力發電是月增

５﹒２％、風力增２３﹒５％，核電升０﹒４％，太陽能增１６﹒９％，僅水電減１１﹒９％。

再看（三）屬潔淨能源的天然氣，進口天然氣於２０２１年１０月份達９３８萬噸，同比增

長２４﹒５％；和產量１６５億立方米同比增長０﹒５％，上月份則減６﹒６％和１－１０月份

累計１６８４億立方米同比增長９﹒４％，比１－９月份低１個百分點。

天然氣的生產與進口保持較快的增長速度，當然與市場需求持續增加有關，而國家最近多年

政策是相當積極鼓勵潔淨新能源，故天然氣是能源開發和耗用的重點，產量速增，顯政策取得預

期良性成效。



＊潔淨能源天然氣進口增兩成半原油增產＊



至於（四）原油，保持穩增之態：（Ｉ）生產於２０２１年１０月份達１６８３萬噸，同比

增３％，使１－１０月份累計達１﹒６６１９億噸同比增長２﹒５％，比２０２０年前１０個月

的增長１﹒７％要高０﹒８個百分點，屬良性啟示。

反而（ＩＩ）進口原油有明顯縮減，於２０２１年１０月份達３７８０萬噸同比減少

１１﹒２％，而１－１０月份達４﹒２５億噸減７﹒２％。

惹人注目的是（ＩＩＩ）油價在過去幾個月有所反彈，中國增加油產減進口是明智的做法，

亦反映出原油需求相當殷切：布蘭特原油現貨離岸價格於２０２１年１０月２９日每桶８３﹒１

美元，較９月３０日升６﹒８％，相對於２０２０年同期之３６﹒３３美元同比上升１﹒２８倍

。

和（ＩＶ）加工原油，於２０２１年１０月份達５８４０萬噸同比減少３％，使１－１０月

份累計５﹒８５１５億噸同比增幅收窄為５﹒２％，因９月份達５６０７億噸同比減２﹒６％和

８月份達５８３５億噸僅增２﹒２％，因１－６月份累計加工３﹒５３３５億噸同比增長

１０﹒７％，乃合理的調節。

由是可見，政府就限電等突發性負面現象，迅作處理，能夠及時化解能源供應不足的危機，

可續俏看經濟前景也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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