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即市新聞

24/11/2021 09:25

《異動股》快手高開半成，經調整淨虧約４８﹒２２億人幣勝預期

　　《經濟通通訊社２４日專訊》快手（０１０２４）現價升４﹒５９％，報９９﹒１元，該股
成交約２２２萬股，涉資２﹒２０億元。
　　快手公布第三季業績，快手期內收入２０４﹒９２億元人民幣，按年增３３﹒４％，較平均
預期的２００﹒９８億元人民幣佳；淨虧損７０﹒８６億元人民幣，按年收窄７５﹒８％，好過
預期的蝕８６﹒２７億元人民幣。快手經調整淨虧４８﹒２２億元人民幣，按年擴大４倍，但仍
好過預期的蝕７２﹒９８億元人民幣。
　　現時，恒生指數報２４６７２，升２０點或升０﹒０８％，主板成交４５﹒３１億元。國企
指數報８８２５，跌２點或跌０﹒０２％。恒生科技指數報６３１７，跌６點或跌０﹒１０％。
　　即月期指新報２４６７０，升１０６點，低水２點。即月國指期貨報８８３３，升２２點，
高水７點。即月科指期貨新報６３０６，升８點，低水１１點。
　　
　
　　　　　　　　　　　表列相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手（０１０２４）　　　　９９﹒１元　升４﹒５９％
　　騰訊（００７００）　　　４７３﹒２元　跌１﹒６６％
　　小米（０１８１０）　　　　２０﹒５元　跌０﹒９７％
　　美團（０３６９０）　　　２６５﹒４元　　　　無升跌
　　京東集團（０９６１８）　３４９﹒４元　跌１﹒５２％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　５４７元　　　　無升跌
　　阿里（０９９８８）　　　　　１３１元　　跌１﹒５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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