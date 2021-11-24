《異動股》快手高開半成，經調整淨虧約４８﹒２２億人幣勝預期

《經濟通通訊社２４日專訊》快手（０１０２４）現價升４﹒５９％，報９９﹒１元，該股
成交約２２２萬股，涉資２﹒２０億元。
快手公布第三季業績，快手期內收入２０４﹒９２億元人民幣，按年增３３﹒４％，較平均
預期的２００﹒９８億元人民幣佳；淨虧損７０﹒８６億元人民幣，按年收窄７５﹒８％，好過
預期的蝕８６﹒２７億元人民幣。快手經調整淨虧４８﹒２２億元人民幣，按年擴大４倍，但仍
好過預期的蝕７２﹒９８億元人民幣。
現時，恒生指數報２４６７２，升２０點或升０﹒０８％，主板成交４５﹒３１億元。國企
指數報８８２５，跌２點或跌０﹒０２％。恒生科技指數報６３１７，跌６點或跌０﹒１０％。
即月期指新報２４６７０，升１０６點，低水２點。即月國指期貨報８８３３，升２２點，
高水７點。即月科指期貨新報６３０６，升８點，低水１１點。
表列相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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快手（０１０２４） ９９﹒１元 升４﹒５９％
騰訊（００７００） ４７３﹒２元 跌１﹒６６％
小米（０１８１０） ２０﹒５元 跌０﹒９７％
美團（０３６９０） ２６５﹒４元 無升跌
京東集團（０９６１８） ３４９﹒４元 跌１﹒５２％
嗶哩嗶哩（０９６２６） ５４７元 無升跌
阿里（０９９８８） １３１元 跌１﹒５％
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（ｋｓ）
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