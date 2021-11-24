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即市新聞

24/11/2021 12:45

《午市前瞻》專家料恒指短期將橫行，阿里１００元以下才值買

　　《經濟通通訊社２４日專訊》恒生指數半日收市報２４６３５，跌１５點或０﹒０６％，主
板成交７２８﹒８１億元。恒生中國企業指數報８７７３，跌５４點或０﹒６２％。恒生科技指
數報６２８７，跌３５點或０﹒５６％。

＊彭偉新：不明現時阿里何以值１００元＊

　　恒指繼續於２４６００上下爭持，京華山一研究部主管彭偉新向《經濟通通訊社》表示，估
計恒指短期內會保持橫行狀態，除非有大消息刺激，否則仍會在現時區間上落。他指出，大市每
日成交未能重上１６００億元都不算多，扣除衍生工具及對沖等資金流動，近日成交額可謂非常
細，未有新錢流入下難以推高恒指。
　　小米（０１８１０）業績較預期差，今日一度跌超過８％。彭偉新指，晶片短缺將令小米前
景受壓，而且股價近月一直趨向下行，技術分析上現時跌幅偏離５０天線只有１２％，不足以支
撐反彈，故現時買入亦不會有賺。
　　消息指阿里雲及百度雲遭約談，要求落實防範治理電信網絡詐騙工作，阿里（０９９８８）
股價再跌至１３１元上下爭持。彭偉新直指，監管明顯加強，再加上數據稅等措施出台，令阿里
毛利將會繼續受壓，以阿里前景來行，大行削其目標價時已非常忍手。彭偉新指，阿里由以往
３０％至６０％增長，變成可能只有約１０％增長，不明何以值１００元以上，認為阿里須下試
１００元以下才值得買入。（ｈｃ）

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