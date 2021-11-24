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24/11/2021 15:06

中銀香港發行２００萬張北京冬奧紀念鈔，單鈔售１３８元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中銀香港（０２３８８）宣布，發行港幣２０元面值的「北京
２０２２年冬奧會紀念鈔票」，以慶祝和紀念北京２０２２年冬奥會。紀念鈔將於下月１日至
１０日接受認購申請，淨收益將全部捐贈作本地公益慈善用途。

＊以唐詩名句「天涯共此時」為設計理念，寓意香港市民心連冬奥＊

　　紀念鈔面值港幣２０元，以唐詩寫月名句「天涯共此時」為設計理念，寓意香港市民心連冬
奥，情繫祖國。鈔票正面以北京２０２２年冬奥會會徽及香港中銀大廈為主景，並以展現冬奧會
特點的冰雪圖案作襯托。有別於傳統的橫向設計，紀念鈔的背面以直幅方式展現。背面設計以萬
里長城為主景，配以在明月下的香港維多利亞港剪影作背景，兩者之間以冰雪運動員在滑道上的
颯颯英姿相連，表達「海上生明月，天涯共此時」的含義，象徵香港市民對北京２０２２年冬奥
會的祝福及支持。

＊發行量為２００萬張，單鈔１５７萬套每張售１３８元＊

　　紀念鈔的色調、尺寸與２０１８年系列港幣２０元一致，並設有多重先進防偽設計，包括動
感光亮圖案、高透光水印（雪花圖案）、開窗金屬線等。紀念鈔發行量為２００萬張，裝幀共三
個種類，包括單鈔１５７萬套，每張售價港幣１３８元；四連張共２萬套，每套售價港幣３３８
元；以及三十五連張共１萬套，每套售價港幣１３８８元。此外，該行亦特別精選２００套慈善
珍藏版，以競投方式發售，詳情稍後公佈。
　　紀念鈔認購申請者必須為今年內年滿１８歲並持有有效香港身份證之人士。每位申請者的認
購上限為單鈔五張、四連張一套，以及三十五連張一套。如認購申請總數超過相關紀念鈔種類的
發售配額，中銀香港將以電腦抽方式分配。申請結果將於１２月２１日公布，申請者可瀏覽紀念
鈔網頁查詢申請結果。（ｓｌ）
　

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