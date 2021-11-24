港府發售５０億人幣綠色債券，３年及５年期收益率２﹒８％及３％

《經濟通通訊社２４日專訊》香港政府宣布，在政府綠色債券計劃下成功發售５０億元（人

民幣．下同）離岸人民幣綠色債券。是次為港府首次發行人民幣債券，為人民幣離岸市場提供重

要的新基準。

是次綠色債券發行分兩個年期，包括３年期發行金額為２５億元，債券收益率為２﹒８％，

以及５年期發行金額為２５億元，債券收益率為３％。這批綠色債券在１１月２３日定價。

儘管近期市場波動，不同類別的投資者對這批綠色債券反應熱烈，兩期人民幣債券共吸引逾

１４２億元認購金額。５４％分配予銀行、３５％予基金經理、私人銀行及保險公司，以及

１１％予國際組織、官方機構及私營企業 。



＊陳茂波：發行人幣綠債助鞏固香港離岸人幣業務樞紐地位＊



財政司司長陳茂波表示，是次特區政府發行人民幣綠債具里程碑意義，進一步豐富香港離岸

人民幣金融產品的種類，鞏固香港離岸人民幣業務樞紐地位，及有助推動人民幣國際化。是次發

行亦優化香港的債券融資平台，更有效協助人民幣債券發行人進行綠色融資以支持其低碳轉型。

連同上周所發售的美元和歐元綠色債券，我們致力於嘗試發行不同類別的綠色債券，進一步發展

綠色債券市場。

金管局為是次根據政府綠色債券計劃發售綠色債券的香港特區政府代表。該計劃所募集的資

金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的政府項目提供資金。

（ｂｉ）

