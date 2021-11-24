【大行報告】小米及快手季績後大行點評，一文盡掌握！

《經濟通通訊社２４日專訊》科技股陸續公布季績，小米集團（０１８１０）及快手

（０１０２４）昨日公布第三季業績，小米季績大致符合市場預期，主要受累於芯片短缺情況，

導致智能手機出貨量下跌，績後遭多家大行下調目標價，當中美銀下調目標價至１８﹒７元，瑞

信亦下調目標價至２７元。小米今日盤中曾跌逾８％至１９﹒０２元，創逾一年以來新低。

另外，快手季績勝預期，績後多家大行上調其目標價，當中摩根士丹利及匯證分別將其目標

價上調至１０５元及９５元。快手股價今日表現強勢，盤中曾升逾１４％至１０８﹒８元。

（ｃｗ）



表列大行對小米最新評級及目標價：

大行╱券商 目標價變動（元） 評級變動

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美銀 １９→１８﹒７ 遜於大市

大和 ２４ 優於大市

摩通 ２８ 增持

瑞信 ２８﹒５→２７ 優於大市

野村 ３１ 中性

大摩 ３１﹒５ 增持

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表列大行對快手最新評級及目標價：

大行╱券商 目標價變動（元） 評級變動

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匯證 ９０→９５ 持有

大摩 ６０→１０５ 減持→中性

野村 １２２→１１４ 買入

大和 １５０ 買入

美銀 １９９→１６３ 買入

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