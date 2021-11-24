【大行報告】小米及快手季績後大行點評，一文盡掌握！

《經濟通通訊社２４日專訊》科技股陸續公布季績，小米集團（０１８１０）及快手
（０１０２４）昨日公布第三季業績，小米季績大致符合市場預期，主要受累於芯片短缺情況，
導致智能手機出貨量下跌，績後遭多家大行下調目標價，當中美銀下調目標價至１８﹒７元，瑞
信亦下調目標價至２７元。小米今日盤中曾跌逾８％至１９﹒０２元，創逾一年以來新低。
另外，快手季績勝預期，績後多家大行上調其目標價，當中摩根士丹利及匯證分別將其目標
價上調至１０５元及９５元。快手股價今日表現強勢，盤中曾升逾１４％至１０８﹒８元。
（ｃｗ）
表列大行對小米最新評級及目標價：
大行╱券商 目標價變動（元） 評級變動
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美銀 １９→１８﹒７ 遜於大市
大和 ２４ 優於大市
摩通 ２８ 增持
瑞信 ２８﹒５→２７ 優於大市
野村 ３１ 中性
大摩 ３１﹒５ 增持
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表列大行對快手最新評級及目標價：
大行╱券商 目標價變動（元） 評級變動
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匯證 ９０→９５ 持有
大摩 ６０→１０５ 減持→中性
野村 １２２→１１４ 買入
大和 １５０ 買入
美銀 １９９→１６３ 買入
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