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24/11/2021 16:09

【大行報告】小米及快手季績後大行點評，一文盡掌握！

　　《經濟通通訊社２４日專訊》科技股陸續公布季績，小米集團（０１８１０）及快手
（０１０２４）昨日公布第三季業績，小米季績大致符合市場預期，主要受累於芯片短缺情況，
導致智能手機出貨量下跌，績後遭多家大行下調目標價，當中美銀下調目標價至１８﹒７元，瑞
信亦下調目標價至２７元。小米今日盤中曾跌逾８％至１９﹒０２元，創逾一年以來新低。
　　另外，快手季績勝預期，績後多家大行上調其目標價，當中摩根士丹利及匯證分別將其目標
價上調至１０５元及９５元。快手股價今日表現強勢，盤中曾升逾１４％至１０８﹒８元。
（ｃｗ）

表列大行對小米最新評級及目標價：
　　大行╱券商　目標價變動（元）　評級變動
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美銀　　　　　１９→１８﹒７　遜於大市
　　大和　　　　　　　　　　２４　優於大市
　　摩通　　　　　　　　　　２８　　　增持
　　瑞信　　　　　２８﹒５→２７　優於大市
　　野村　　　　　　　　　　３１　　　中性
　　大摩　　　　　　　　３１﹒５　　　增持
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

表列大行對快手最新評級及目標價：
　　大行╱券商　目標價變動（元）　　評級變動
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯證　　　　　　　９０→９５　　　　持有
　　大摩　　　　　　６０→１０５　減持→中性
　　野村　　　　　１２２→１１４　　　　買入
　　大和　　　　　　　　　１５０　　　　買入
　　美銀　　　　　１９９→１６３　　　　買入
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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