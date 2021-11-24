《再戰明天》歐央行兩執委講話，本港公布１０月進出口數據

《經濟通通訊社２４日專訊》歐洲央行兩執委講話，及本港公布１０月進出口數據，料為明

日市場焦點。

各國重要經濟活動方面，亞歐會議（ＡＳＥＭ）透過視頻開會，俄羅斯央行發布金融穩定檢

視報告，韓國央行舉行貨幣政策會議並宣布利率決定。本港時間２４日４：３０ｐｍ，瑞典央行

宣布利率決定，並發布貨幣政策報告。５：００ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾在一場會議上發表

講話，另一執委連恩就「疫情期間貨幣政策」發表講話。晚上９：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加

德在２０２１年ＥＣＢ法律大會作開場發言。



＊日公布９月同時領先指標，德第三季ＧＤＰ＊



在數據方面，２５日１：００ｐｍ，日本公布９月同時指標；９月領先指標。２：００ｐｍ

，日本公布１０月工具機訂單。３：００ｐｍ，德國公布第三季國內生產總值，季率料由

１﹒６％升上１﹒８％，年率料由９﹒４％降至２﹒５％。４：３０ｐｍ，香港公布１０月出口

，年率料由１６﹒５％升上２０﹒７％；１０月進口，年率料由２３﹒５％降至１９﹒５％；

１０月貿易收支料由負４２４億港元擴大至４６１億港元。

在本港，明日公布業績的公司有：阿里影業（０１０６０）、廸生創建（００１１３）、威

高（０１１７３）、萬保剛（０１２１３）、香港信貸（０１２７３）、互太紡織

（０１３８２）、結好金融（０１４６９）、德萊建業（０１５４６）、ＩＢＩ（０１５４７）

、漢國置業（００１６０）、安保工程（０１６２７）、英皇國際（００１６３）、璋利

（０１６９３）、博駿教育（０１７５８）、ＥＰＲＩＮＴ（０１８８４）、元力

（０１９３３）、建業（００２１６）、建生（００２２４）、宏基資本（０２２８８）、安全

貨倉（００２３７）、英皇娛樂（００２９６）、莊士中國（００２９８）、金寶通

（００３２０）、愛高（００３２８）、文化傳信（００３４３）、維他奶（００３４５）、遠

東酒店（０００３７）、三和建築（０３８２２）、ＬＦＧ投資（０３９３８）、波司登

（０３９９８）、有利（００４０６）、博雅互動（００４３４）、中發展（００４７５）、龍

昇（０６８２９）、國化產業（００７４５）、進智公交（０００７７）、寶光實業

（０００８４）、信佳（００９１２）、李氏大藥廠（００９５０）、德益（０９９００）。

（ｗａ）

