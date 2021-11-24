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即市新聞

24/11/2021 18:15

【新冠肺炎】大家樂（３４１）逾８成員工打兩針有條件轉Ｃ類食肆

　　《經濟通通訊社２４日專訊》大家樂（００３４１）首席執行官羅德承表示，集團逾８成員
工已完成接種兩劑疫苗，有條件轉Ｃ類食肆，集團旗下休閒餐廳將轉為Ｃ類食肆，以延長營業時
間，迎合節日市民所需，速食民生店則維持Ｂ類。他表示，疫情爆發以來市民消費習慣已改變，
提早晚餐時間，即使速食店延長營業時間，生意也不會顯著提升，反而希望爭取放寬Ｂ類食肆的
入座率。

＊強制安心出行難估顧客反應，安排更多人手做外賣＊

　　政府強制所有食肆於１２月９日起使用安心出行，羅德承指難計顧客反應，相信休閒類餐廳
較多顧客願意使用安心出行，速食店將有部份顧客由堂食轉為外賣，會安排更多人手處理安心出
行及外賣工作。
　　羅德承又指，今次疫情對快餐營運模式是大挑戰，未來將縮減店舖面積並減少人手，以減輕
人力和租金壓力，將來外賣比重較２０１８年至２０１９年大，亦會開拓實體店以外的營運模式

　　開店策略方面，羅德承表示，本港下半財年仍會開設８間速食餐飲類別的店舖，當中會開細
舖為主，以縮減人手；內地方面，未來數月計劃開設２７間新門店，當中大部份已簽約或裝修當
中。（ｈｙ）

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