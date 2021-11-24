《小傳日記》科技股打回原形，魚缸升勢又失靈

《小傳日記》魚缸今日有返些少波幅，不過相信依然令一眾缸友好無癮。魚缸高開２０點報

２４６７２點，初段曾跌數十點，惟午後科技股突然抽升，加上友邦（０１２９９）、石油股、

賭股造好，魚缸今日一度升２００點。不過尾市ＡＴＭ齊齊縮水，最終魚缸恒生指數報

２４６８５，升３３點或升唔夠１巴仙，主板成交１３７３﹒６９億銀。國企指數報８７９４，

跌３２點或跌唔夠１巴仙。恒生科技指數報６２９２，跌３１點或跌１巴仙。

Ａ場個別走。上證綜合指數報３５９２，升３點或升唔夠１巴仙，成交４８１０﹒２０億銀

人民幣。深證成份指數報１４８８７，跌１７點或跌唔夠１巴仙，成交７２１３﹒６０億銀人民

幣。

資金繼續係汽車股上炒作。小鵬汽車（０９８６８）第三季虧損收窄至１６億人民幣，全日

升１０巴仙，報２０８﹒４銀；五菱汽車（００３０５）升８巴仙，報１﹒９４銀；嘉瑞

（００８２２）為小鵬汽車零件供應商，受惠升２１巴仙，報１﹒１９銀；北汽（０１９５８）

升３巴仙，報３﹒３６銀。

科技股繼續無運行。較好有快手（０１０２４），公司公布經調整虧損約４８﹒２２億少過

預期，升５巴仙，報９９﹒７銀；第三季純利按年瀉八成三嘅小米（０１８１０）跌７巴仙，報

１９﹒２６銀；騰訊（００７００）跌２巴仙，報４７２﹒２銀；阿里（０９９８８）旗下阿里

雲比阿爺約談跌，全日跌１巴仙，報１３１﹒８銀。

魚缸繼續炒通關，賭股有料到。銀娛（０００２７）升２巴仙，報４８﹒８５銀；金沙

（０１９２８）升３巴仙，報２０﹒７５銀；澳博（００８８０）升１巴仙，報６﹒４銀。

科技股有無料到，全日升左２個鐘就打回原形，筆者覺得有排磨，索性繼續搵個別魚毛炒。

大家可以繼續留意電動車概念如京東方精電（００７１０）同信利（００７３２），走勢唔錯跟

錢炒！



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