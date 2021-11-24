《保障全方位－左偉豪》手術保障，填補醫療及危疾缺口

《保障全方位》ＡＸＡ安盛調查顯示，香港每３人便有１人曾接受手術，一旦接受大型手術

後，康復期可能需數周、甚至長達一年。病人於康復期難免需同時面對收入減少及龐大的生活和

醫療開支。作為「手停口停」的打工仔，更需留意現有的醫療保障是否足以應付這些預期外的開

支。

醫療保險為市民提供醫療保障基礎，應付一般住院及手術費用，並以實報實銷的形式作出賠

償，以支持受保人的住院開支。危疾保險主要針對一些嚴重疾病，受保人一旦確診受保危疾，便

可獲得一筆過賠償以減輕龐大醫療開支或因停工所帶來的經濟壓力。

上述兩種保險計劃普遍能為受保人帶來足夠保障，但若受保人進行的手術並非由危疾所導致

，例如重建前十字韌帶、修補視網膜、更換膝關節等，便不符合危疾保險賠償的索償資格。此外

，市面上有不少醫療保險計劃設有細項賠償限額，一旦醫療費用超出限額，受保人仍要支付一部

分的醫療開支。



＊一筆過賠償減輕經濟壓力＊



有見及此，有保險公司推出新手術保障計劃，該計劃正正填補上述保障缺口。一旦受保人進

行醫療所需的受保手術，計劃即按手術級別提供相應的一筆過現金賠償。例如有客戶因車禍導致

手臂骨折，並接受了緊急手臂骨折閉合復位術，手術後需要暫停工作兩個月，其醫療保險計劃以

「實報實銷」形式賠償其住院費用。而新推出的手術保障計劃則可提供一筆過賠償，減輕手術後

因康復費用及停工帶來的經濟壓力。



＊特設陪伴者賠償支援父母＊



另外，萬一年幼子女因病需要入院進行手術，父母亦可能要暫停工作陪伴、照顧子女。因此

，該計劃更特別增設陪伴者保險賠償。如１２歲或以下的被保人需要進行受保大型或複雜手術，

計劃將會額外支付保額的５％作為一筆過的陪伴者保險賠償，讓父母能夠專心照顧子女，陪伴摯

愛渡過難關。

最後，大家應留意不同類型的醫療及危疾保障產品，其保障目的、涵蓋範疇和特色皆不一，

並不存在輕重之分，而是互相補足。大家應透過揀選合適產品，構建全面而完善的醫療保障網。

《ＡＸＡ安盛首席人壽及醫療保險業務總監 左偉豪》



註：推廣活動及保險產品均須受有關條款、細則及不保事項所限制。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

