《積金攻略－鍾偉善》強積金可投資內地債，基金選擇更多元

《積金攻略》最新一份《施政報告》提出不少優化強積金制度的措施，當中，除了取消「對

沖」遣散費╱長期服務金機制較為人所關注外，還有港府正研究強積金可投資內地發行的政府和

政策性銀行債券。此舉將有助成員分散投資，以及增加債券基金選擇。

傳統智慧告訴大家，在投資組合中，配置關聯度低的資產，可提升組合的多元性，達到分散

風險之效。而根據Ｓ＆Ｐ Ｇｌｏｂａｌ Ｒａｔｉｎｇｓ的分析，以月度總回報率的關聯度計

，中國境內債券（包括政府債券、非金融企業債券和金融債券），與各大主要資產類別，無論是

高度相關的風險資產，例如全球股票（發達市場及新興市場），抑或是風險較低的資產，例如全

球發達市場的政府債券，基本上都不存在關聯性。

此外，中國國債的收益率，遠高於已發展國家，例如比起美國，２年期、５年期及１０年期

國債，分別呈現約２００點、１６０點及１３０點的溢價；比起歐洲兩大經濟體德國與法國，優

勢就更明顯，因為兩地國債收益率大部分仍陷於負數。



＊外資逐步吸納＊



事實上，中國債券市場正蓬勃發展，根據國際清算銀行數字，截至今年３月底，計及國內與

國際市場，總規模達到１９﹒０４３萬億美元，已晉身全球第二大的位置，僅次於美國的

４７﹒９３６萬億美元；當中，主要集中於在岸市場，規模達１８﹒２６７萬億美元。

外資亦正流入內地債券市場，持有內地債券的總額節節上升。債券通北向通１０月的平均交

易額，為２７９億人民幣，比起１至９月份的２６４億，進一步提升；截至９月底，持有總額達

３﹒８４萬億人民幣，比起去年同期的２﹒９４萬億，增加了３０％之多。



＊增長空間龐大＊



然而，外國投資者持有境內債券的託管量，去年底時仍然只佔銀行間債券市場債券託管總量

的２﹒８％；換句話說，參與度十分低，還有龐大增長空間。Ｓ＆Ｐ Ｇｌｏｂａｌ

Ｒａｔｉｎｇｓ便推算，假如中國債市總市值對ＧＤＰ的比率，從２０２０年底的１１０％，到

２０３０年增加至１３０％至１６０％（美國２０２０年底此比率為２２１％），而外資持有比

例提升至１０％左右，境外投資者在中國債市的持有規模，將達到４萬億至５萬億美元，即是比

起現時增加７至８倍。

總括而言，強積金基金繼去年底獲放寬投資Ａ股的比例後，若可投入內地債券市場，將進一

步增加人民幣資產配置的選擇，讓成員投資選項更多元化。《康宏理財服務公司產品管理部總監

鍾偉善》



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