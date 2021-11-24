《威少看世界－張少威》「過濾的」新聞分化美國民意

《威少看世界》美國青年凱爾．里滕豪斯（Ｋｙｌｅ Ｒｉｔｔｅｎｈｏｕｓｅ）去年用長

槍擊斃示威者，最近被陪審團裁定無罪，美國多個城市隨後出現抗議示威，譴責裁決不公，極少

數人藉機鬧事，衝入奢侈品店大肆搶掠。同時也有美國人對裁決拍手稱快，認為陪審團維護了公

民的正當防衛權和擁有槍支的自由。這種民意分化在很大程度上與美國傳媒的偏頗報道有關，也

與各種意見領袖透過社交媒體所做的極端評論有關，因為他們的言論經常火上澆油。



＊輿論引導兩極化＊



這起開槍事件發生在去年８月，威斯康辛州基諾沙市警員在逮捕黑人在逃犯布雷克

（Ｊａｃｏｂ Ｂｌａｋｅ）時將其擊傷，導致其癱瘓。有人為此上街，抗議警員種族歧視，濫

用槍械，而和平示威後來演變成打砸燒等暴力破壞，導致當地企業遭受損失。１７歲的里騰豪斯

想協助保護朋友的汽車修理店免遭破壞，肩挎長槍走上街頭。有示威者後來襲擊他，而他為避免

長槍被搶走，先後開槍擊中三人，造成兩死一傷，涉事的四個人都是白人。地方檢察官對里騰豪

斯提出多項指控，包括可判終生監禁的一級魯莽殺人罪和一級殺人罪。

開庭審判之前，傾向民主黨一邊的「自由派媒體」（ｌｉｂｅｒａｌ ｍｅｄｉａ）在描繪

里騰豪斯時有意傳遞一些錯誤資訊，稱他帶著長槍從伊利諾斯州跑去威斯康辛州參與「保衛家園

」並近距離槍殺兩人。這種報道給人的感覺是一個「愣頭青」白人小夥子持槍惹事，與抗議者發

生衝突後開槍奪去兩條人命。評論員講及此案時配上里騰豪斯開槍後在街上跑的鏡頭，再補充一

句「警員見到他卻沒有將他逮捕」，自然會讓人覺得警員保護了開槍的白人。

但是，此類報道並非全面講述真實過程，而是推銷「過濾的」事實，即講述者希望你知道的

一部分事實。里騰豪斯的家在伊利諾斯州安提諾市，離威斯康辛州基諾沙市僅３０分鐘車程，兩

地之間並沒有像國家邊界那樣明顯的州界標誌，因此「跨州」是故意強調的非重要事實。他那天

所持的長槍買來後一直都放在威斯康辛州，所以根本不存在「帶著槍穿州過府去惹事生非」這回

事。

法庭審判開始後，很多媒體和評論員的個人觀點更加偏激。想讓里騰豪斯坐監的人強調他槍

殺了「手無寸鐵的示威者」（里騰豪斯被人用滑板襲擊，而被他擊傷的那個人正掏出手槍要對他

開槍；支持他的人認定他是正當防衛，讚他「少年有為」。民主黨人主張嚴格管制槍支，而共和

黨人則「誓死捍衛公民擁有槍支的權利」，一時間法庭內控辯雙方唇槍舌劍，輿論場上兩派交鋒

氣氛緊張。有共和黨國會議員還表示，如果里騰豪斯獲判無罪，會邀請他到國會做實習生，以此

為里騰豪斯和他的律師團隊打氣，同時也為明年的中期選舉造勢，用香港政壇的術語來說就是藉

機抽水。



＊舉證失敗助脫罪＊



在庭審過程中，控辯雙方均稱自己一方是受害者。已經有兩人在事件中喪生，所以控方的理

由自不必說；辯方強調的是，里騰豪斯是在受追打的情況下因害怕自己被傷害甚至失去生命才開

槍，他是在恐懼之下做出自衛，所以他才是真正的受害者，他從沒想過主動攻擊他人。

按照法律，控方要證明被告有主動開槍的動機，也就是要證明他那時頭腦中的想法，這顯然

是非常困難的，特別是被告在庭上回答盤問時情緒激動，抽泣不止，讓陪審團覺得他確實沒有主

動開槍殺人的意願。同時控方沒有及時提供案發時的高清監控錄像，而看了這段錄像的人可能會

更加傾向於認同里騰豪斯是在被追打時做自衛還擊。控方的做法似乎是有意隱瞞事情，這對控方

的誠信也帶來負面影響。

由於控方舉證失敗，陪審團一致裁定里騰豪斯無罪，五項指控均不成立，這是很多人完全想

不到的。



＊槍支氾濫遺後患＊



雖然此案已結，但仍有很多相關的議題尚無答案，有些可能影響深遠。首先是此案的結果令

美國槍會（ＮＲＡ）和支持公開帶槍出門的政治勢力受到極大鼓舞，拜登政府想在禁槍或收緊槍

支管控方面立新法會遇到更大困難。另一方面，購買槍支的人則有望繼續增加。據美國多家媒體

報道，這幾年美國的槍支銷量持續上升，在新冠疫情爆發後更加明顯，與此同時涉及槍傷的案件

也呈上升趨勢。今後有人會以「正當防衛」作為理由，更傾向主動開槍，從而造成更多槍擊事件

，令社會更加不安全。

在政治層面，民主黨會利用這次裁決來刺激自己的選民，包括打種族牌，強調警員選擇性執

法（「如果里騰豪斯是黑人，他手持長槍在街上跑，可能早就被警員擊斃」）；強調司法體制不

公；強調有錢人（白人）濫用正當防衛權（因為目前有另一個槍擊案件在佐治亞州審理，涉及白

人槍殺黑人，辯方也以正當防衛作為辯護理由）。民主黨會利用這兩起案件的審理來爭取選票，

但結果如何還有待分解。

在司法方面，紐約州有兩位居民與ＮＲＡ一起提出了一個訴訟案，挑戰紐約州嚴格的槍械管

制法。這起官司已經打到美國聯邦最高法院，而目前保守派大法官佔絕對多數，因此很多法律專

家預期，高院的裁決可能會廢止紐約州相關的部分法律。由此推斷，在保障公民憲法權利的大旗

下，美國政府部門對槍械的管制恐怕會更加松，而槍支氾濫則會導致美國更加不安全。

《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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