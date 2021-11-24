《鍾之日記》小米損手失廿元，有轉機花樣年彈

《鍾之日記》１１月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股個別發展，納指偏軟，Ａ股半日亦向下，港股五連跌後，今日終於止跌反覆向上，

惟國指科指跑輸要跌。恒指高開２０點，早段表現反覆，曾升６４點，見２４７１６點半日高，

惟科技股續拖累市況，大市曾跌９３點，續創１１月１０日以來新低。港股午後在在美團

（０３６９０）、友邦（０１２９９）帶動下反彈，倒升最多１９９點，見２４８５１點全日高

。惟騰訊（００７００）沽壓增加，拖累恒指收市僅升３３點或０﹒１４％，報２４６８５。大

市全日成交１３７３﹒６９億元。國指跌３２點或０﹒３７％，報８７９４。科指跌３１點或

０﹒５％，報６２９２。

滬深股市全日表現偏悶，滬綜指午後幾度站上三千六，但最終沒有企穩，全日收升０﹒１％

，連升４日，報３５９２﹒７點，深成指跌０﹒１２％，創業板指跌０﹒４％。

人民銀行今日進行１０００億元人民幣７天期逆回購，結束六日連續５００億元人民幣逆回

購，淨投放５００億元人民幣。兩市全日成交１２０２４億元人民幣，按日減少２﹒１％，連續

第２４個交易日突破一萬億元。

國務院副總理劉鶴今日在《人民日報》撰文指出，高質量發展是今後一個發展階段的主題。

另外，官媒引述專家意見指，為了支持經濟發展，預計２０２２年新增專項債的發行節奏將會前

置，並會進一步擴大發行規模，有可能突破４萬億元人民幣。



＊小米季度盈利暴跌，投資失利累事＊



小米集團（０１８１０）公布，首三季純利１６８﹒５４億元人民幣，按年升４６％，但從

單季來看，小米第三季僅錄得純利７﹒９２億元人民幣，按年暴跌８７﹒８％。

小米第三季盈利暴跌，主要源自投資失利，今季投資公允值虧損近２０億元人幣，而去年同

期則賺３４億元人幣。小米在報告中表示，受累全球宏觀環境及中國科技行業的市場情緒減弱，

單計上市公司投資部分，未實現的財務虧損達３５億元人民幣，拖累列帳盈利表現。

小米績後大挫近７％，失守２０港元關口，低見１９﹒０２港元，創下超過一年低位。

盡管投資損手，但小米自營業務表現仍然合乎預期。小米第三季收入７８０﹒６３億元，按

年升８﹒２％；當中智能手機收入按年升０﹒５％，ＩｏＴ與生活消費產品收入按年升

１５﹒６％，互聯網服務收入再創單季歷史新高。大和發表研究報告指，供應鏈問題有望明年上

半年會有改善，因此上調小米明年及後年智能手機出貨量預測，重申其「優於大市」投資評級，

目標價２４元。不過美銀證券則指出，由於核心零部件短缺，管理層料明年上半年挑戰仍持續，

暗示不明朗情況持續至２０２２年。



＊內房股債務問題纏身，雅居樂還債仍跌＊



內房股爆煲沒完沒了，花樣年（０１７７７）債務違約已發生，不過「２０花樣０１」債券

持有人會議未通過啟動司法程序議案，同時在會上通過該筆境內債兌付延期，八成利息延後一年

。花樣年暫「避過一劫」，刺激股價連升２日，今日再彈４﹒７％。

不過債務問題纏繞下，其他內房及物管股普遍向下，融創中國（０１９１８）挫４％；世茂

（００８１３）跌２﹒８％；恒大（０３３３３）吐５﹒１％。碧桂園服務（０６０９８）挫

４﹒９％；雅生活（０３３１９）挫４﹒２％；融創服務（０１５１６）跌２﹒２％；世茂服務

（００８７３）挫５﹒７％。

據ＲＥＤＤ引述兩位消息人士指，雅居樂（０３３８３）已經劃出資金，用以償還即將在周

三到期的總值２﹒５億美元的私募債。雅居樂仍跌２﹒８％。

佳兆業（０１６３８）再陷入債務危機，據ＲＥＤＤ引述知情人士指，佳兆業計畫提議將４

億美元１２月７日到期的美元債延期一年半。消息指，該提議預計最早將於本周發給債券持有人

，可能不包括先行支付的現金或額外信用增級。

另外，佳兆業早前市傳以３７﹒８億元代價，將持有的屯門青山公路住宅地售予玩具大王、

旭日國際集團主席蔡志明，路透引述消息指，佳兆業在償還去年初以３５億元購入該地皮的貸款

後，將獲得１３億元的利潤。



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