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24/11/2021 15:56

【聚焦數據】首十月內地實際使用港資升三成至１０９１﹒５億美元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》商務部副部長任鴻斌表示，香港是內地最大的境外投資來源地
和對外投資目的地。今年１－１０月，內地實際使用港資１０９１﹒５億美元，同比上升３０％
，佔內地實際使用外資７６﹒９％。內地對香港新增非金融類直接投資４４７﹒９億美元，佔內
地對外投資５０﹒９％。兩地投資合作持續保持較高水平，發展勢頭良好。（ｗｌ）

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