【內房困局】外電：佳兆業提議將４億美元債展期一年半

《經濟通通訊社２４日專訊》外電ＲＥＤＤ今日引述兩位知情消息人士稱，近期深陷債務危

機的佳兆業集團（０１６３８）計劃提議將１２月７日到期的４億美元利率６﹒５％的美元債展

期一年半，預計最早本周將有關提議發給債券持有人。報導並稱，債務展期可能不包括預付現金

或額外的增信措施，例如佳兆業控股股東郭英成提供的抵押品和個人擔保。

佳兆業的境外債務規模僅次於中國恒大（０３３３３），該公司尚未支付１１月１１日和

１２日到期、總額超過５９００萬美元的債券票息，兩者都有３０天的寬限期。據報道，佳兆業

的一些境外債券持有人本月沒有收到息票付款，他們已向投資銀行Ｍｏｅｌｉｓ ＆

ＣｏＭＣ﹒Ｎ尋求有關此事的建議。除了Ｍｏｅｌｉｓ之外，一個由境外債券持有人組成的特設

小組也在向Ｋｉｒｋｌａｎｄ ＆ Ｅｌｌｉｓ的律師徵求建議。

佳兆業旗下理財產品此前未如期兌付。該公司周一（２２日）晚間發布理財產品兌付方案稱

，將按錦恒財富產品到期的時間順序，採用分期兌付的方式陸續兌付本金及利息；針對投資人到

期的本金，到期當月兌付１０％，此後每三個月兌付１０％。（ｗｌ）

