《投資智慧－鄧聲興》年輕一代成新動力，周大福（１９２９）可吼

《投資智慧》國家統計局發布最新社會消費品零售數據。２０２１年１０月份，社會消費品

零售總額４﹒０５萬億元，較去年同期相比增長４﹒９％，較２０１９年１０月份相比增長

９﹒４％，兩年平均增速為４﹒６％。隨著疫苗的普及和疫情進一步受控，消費意願持續提升，

１０月各項消費需求環比明顯回暖，兩年復合增速也呈現穩步回升趨勢。其中，受益於婚慶需求

釋放、黃金產品工藝革新、拓展消費場景以及新興渠道帶來增量，金銀珠寶行業延續較高景氣，

１０月零售總額同比增加１２﹒６％。



首要看好周大福（０１９２９），集團股價自８月起逆市而上，累計升幅逾２７％，單計本

月亦漲逾６﹒３％。集團近年來於內地業務的佔比不斷增加，２２財年上半年，於中國內地已淨

增加６２４家周大福品牌，預計全年內地開店數目將達逾１０００家，遠超７００間店鋪的全年

指引。２２財年Ｑ２中國內地的同店銷售同比增加２３﹒０％，較２０財年同期增長３７％；同

店銷量同比增加２２﹒７％，較２０財年同期增長１１％。日前，傳本港與內地或最快於１２月

免隔離通關，而年底又有聖誕、元旦等大型節假日，加上現時年輕一代的消費情景已從婚嫁擴展

到各種中外節日及自我獎勵等，中長期將為黃金珠寶行業帶來新的增長動力，有望進一步利好集

團的零售銷售業績，對集團未來業績增長具有較強的確定性。



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《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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