《拆局麒想－林嘉麒》首長寶佳改名首佳科技製造，戰略轉型又有盈

《拆局麒想》港股近期市況一般，短炒未必適合，反之是時候重新部署中長線價值型股份。

公司改名，未必令投資者完全改觀，惟業績持續改善，就值得重新關注。首長寶佳

（００１０３）近年成功扭虧為盈，而且恢復派息，近日更宣布建議改名為「首佳科技製造有限

公司」。通告指，更改公司名稱將有助為公司之企業形象及身份帶來新氣象，反映公司現有戰略

及業務發展方向，並有利於公司之未來發展。似乎前景樂觀，可仔細查看其最新基本面狀況。



首先，首長寶佳背靠國企，大股東為首鋼集團，是北京國資委直接監督之國有企業，現持股

４７﹒７６％，另外有外資比利時貝卡爾特持股１３﹒１７％，是鋼絲改造和塗料公司，實力上

可說是得到外國投資者認同。公司自２０１７年調整經營和管理逐步實現扭虧為盈，而２０２１

年開始連續盈利下，現在改名似拉開戰略轉型的序幕。



首長寶佳目前是首鋼集團的非並表公司，不過在首鋼集團的大力支援下，公司早已開啟戰略

轉型計劃。公司現時市值不足６億元，去年賺１﹒４８億元，估值極低。估計大有可能集團未來

將引入更多重量級戰略股東，以進一步優化股權結構和公司治理水準。首長寶佳專注於金屬製品

領域，特別是鋼簾線產品的生產和研發，專業化的技術方向有市場領先地位，而「東方」品牌亦

是國內外客戶信賴的鋼簾線品牌。鋼簾線產品廣泛適合於子午線輪胎的各種規格，覆蓋所有類型

的子午線輪胎，處於行業內領先的水準。經過去年較困難的一年，今年交通運輸等行業總體呈現

恢復增長的趨勢。鑒於國內運輸需求殷切，市場對輪胎的需求持續旺盛，帶動鋼簾線銷售量顯著

增加。



公司在２０１９至２０２１年上半年已成功扭虧為盈，連續盈利的橫向拓展，進一步令鋼簾

線業務更扎實，年產能已將逐步提升至３０萬噸。今年上半年鋼簾線分部銷售１０５，９４７噸

鋼簾線，較去年同期報８３４０５噸上升約２７﹒０％。在切割鋼絲產品銷售方面，由於開拓了

新客戶，以及光伏、藍寶石和磁性材料市場的好轉，銷售量從去年同期的１４３噸大幅上升約

７６﹒２％至２５２噸。切割鋼絲這項新型技術源於光伏領域和半導體應用領域的主要材料硅（

晶）片切割，技術廣為應用，多於切割其他硬脆的材料，精度高的材料，達到效率高，產能高，

精度高的目的。另外，切割鋼絲特點在於穩定，均勻，精度高，強度高，能有效節省能源消耗，

屬於科技製造領域。



公司戰略上，有多方面擴展。橫向方面，聚焦「高精特新」領域，準備進入新的金屬製品細

分行業。另外，縱向拓展沿鋼簾線行業上下游進行產業，完善產業鏈布局，發揮協同發展效應。

而裝備製造方面，公司聚焦新興高端裝備製造業，在製造業積澱的資源和能力，開拓新的業務線

，聚焦科技製造業。值得留意的是，公司早已恢復盈利，管理層亦重啟向股東派發股息

：２０２０年６月，向股東派發每股１仙，股息率約為５％；２０２１年６月，公司派發每股

１﹒５仙，股息率約為６﹒７％。相信在盈利持續改善下，公司盈利表現及派息將會更吸引。再

者，大股東首鋼集團旗下的首鋼基金仍持有公司一批的可轉換債券，相信首鋼應該十分看好其中

長線發展。公司股價過去一整年在高位整固，未受大市影響，反映長線投資者對其前景的信心，

值得考慮吸納作中長線持有。《新城晉峰資產管理董事 林嘉麒》



＊筆者並未持有以上股份



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