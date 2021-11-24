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即市新聞

24/11/2021 12:15

《樓市亮話－湯文亮》沒有準備，便沒有收穫

　　《樓市亮話》有年輕朋友話，今次錯信了某位樓市評論員，以為樓價會在疫情以及移民潮下
大跌三成，誰不知樓價不跌反升，雖然升幅不是很大，但比較優質的單位，已經被賣走，現在留
低都是次一級，如果唔接受，又唔知等到幾時才可以買樓。

　　年輕朋友千祈唔好怪評論員，要怪就怪自己，某些評論員喜歡作出一些語不驚人誓不休預測
，對他們來說是沒有成本，萬一預測準確，他便可能揚名立萬，如果不準確，唔緊要，等幾個月
之後就再預測，總有一次會成功。

　　一般人會講，沒研究便沒有發言權，但在投資者來說，沒有準備，便沒有收穫。就算相信評
論員所說，疫情以及移民潮令樓價大跌，但如果有做調查，知道香港人受疫情影響程度竟然是正
數，代表香港經濟環境比疫前更好，更遑論疫情影響香港樓市，而移民潮的確有出現，但賣樓的
移民不多，換句話說，評論所說的負面因素並沒有影響樓市，負面訊息變成正面，早就應該準備
買樓。

　　有人話山頂豪宅又創新高，三年前約１０萬元呎，現在地產商１４萬元呎賣走，點解會有人
買，就是那些買家知道在中港通關之後，豪宅就算未必大升，但很難買到頂級的優質單位，所以
，不吝嗇高價買豪宅，如果沒有準備，相信唔會有人夠膽買。

　　恒基以超５００億投得中環地皮，立刻展出項目的發展大計，如果沒有準備，點會夠膽用高
價投地。
　
　　老友話我講那些大孖沙，他們有咁多同事，梗係容易做準備，升斗市民又如何做準備，咁樣
又未必，早幾日年宵市場攤位競投，激烈情況近年罕見，投得者雖然用高價投得，但仍然表示不
擔心蝕本，因為市場不但回復正常，市民正在報復性消費，但如果仍然用去年的價錢競投，結果
當時是空手而回，唔做好準備，又點會有收穫。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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