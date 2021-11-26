《缸邊嫺談－黃惠嫺》政策出台，充電池利用及基礎設施建設加快

《缸邊嫺談》今期繼續討論中國國務院於１０月２６日發布的《２０３０年前碳達峰行動方

案》（「方案」）。方案提及要大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統燃油汽車在新車產銷和汽車

保有量（即一個地區擁有的車輛數量）中的佔比，目標是到２０３０年新增新能源、清潔能源動

力的交通工具比例達到４０％左右。方案亦要求加快與新能源汽車息息相關的綠色交通基礎設施

建設，有序推進充電樁、配套電網、加注（氣）站、加氫站等基礎設施建設，提升城市交通基建

水平。



＊《綜合運輸服務「十四五」發展規劃》出台＊



其後，中國交通運輸部於１１月１８日印發《綜合運輸服務「十四五」發展規劃》（「規劃

」），提出要打造清潔低碳綠色運輸服務體系，提升綠色出行裝備水平，推進新能源車輛規模化

應用，加快充電基礎設施建設，開展綠色出行「續航工程」。就綠色出行創建行動計劃而言，規

劃提出在「十四五」時期重點創建約１００個綠色出行城市，引導公眾出行優先選擇公共交通、

步行和自行車等綠色出行方式；爭取到２０２５年有６０％以上的上述創建城市綠色出行比例達

７０％，綠色出行服務滿意率不低於８０％。



圖表一

綜合運輸服務「十四五」發展主要指標表

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指標名稱 ２０２０年 ２０２５年

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中心城市公共交通機動化出行分擔率（％） ＞４３ ＞４６

城區常住人口１００萬以上城市中綠色出行比例 ４０ ６０

超過７０％的城市數量（個）

二級及以上道路客運站、省際和市際客運班線電子客運 ３０，５０ ９９，８０

覆蓋率（％）

鐵路貨物周轉量佔比（％） １５﹒５ １７

集裝箱鐵水聯運量年均增長率（％） ２３﹒８ ＞１５

建制村快遞服務通達率（％） ５０ ９０

中歐班列回程比率、 ４３﹒８，９８﹒４ ４５，９５

綜合重箱（Ｌｏａｄｅｄ ｃｏｎｔａｉｎｅｒ，

裝有貨物次集裝箱）率（％）

國際道路運輸協辦簽訂國家及地區（個） １９ ２５

城市公交，出租汽車、城市物流配送領域 ６６﹒２，２７，８ ７２，３５，２０

新能源汽車佔比（％）

道路運輸較大及以上等級行車事故萬車 １２

死亡人數下降率（％）

１２３２８交通運輸服務監督電話限時辦結率 ９３﹒９，９７﹒８ ９５，９８

（即是在有限的時間內辦理完結的比率）、

回訪滿意率（％）

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資料來源：中國交通運輸部



根據上圖數據顯示，至２０２５年，城區常住人口１００萬以上、城市綠色出行比例超過

７０％的城市數量將較２０２０年增加５０％，而城市公交、出租汽車及城市物流配送領域中的

新能源汽車佔比則分別增長８﹒８％、２９﹒６％及１﹒５倍。

新能源汽車使用增加，意味著新能源汽車充電的基礎設施建設亦要跟上。規劃提出要大力發

展清潔運輸裝備，促進交通能源動力系統清潔化、低碳化、高效化發展，優化交通能源結構；積

極推動新能源和清潔能源車輛在運輸服務領域的應用，加大運營、通行、停車、充電等政策支持

；加快充換電、加氫等基礎設施規劃布局和建設。



＊充電池及充電樁市場規模預測＊



根據中國國務院辦公廳去年印發的《新能源汽車產業發展規劃（２０２１－２０３５年）》

預測，２０２５年及２０３０年新能源汽車銷量佔比分別達２０％及３０％，新能源車保有量分

別達１６００萬輛及５２００萬輛。而電池與新能源汽車的使用息息相關，相信隨著新能源汽車

銷售增加，將帶動對電動汽車電池的需求。再者，汽車電池是消耗品，約兩至三年便需要更換，

預料市場發展空間巨大。

另一方面，根據中國充電聯盟最新數據，截至２０２１年９月內地公共類充電樁共有

１０４﹒４萬個，其中直流充電樁４２﹒８萬個、交流充電樁６１﹒６萬個，私人充電樁為

１１７﹒９萬個，合計共有萬個２２２﹒３萬個。今年首三季內地公共類充電樁增加數量為

２３﹒７萬個，私人充電樁增加數量為３０﹒５萬個，充電基礎設施合計增加５４﹒２萬個。今

年首三季與２０２０年全年比較，公共類充電樁增長２９﹒４％，其中直流充電樁增長

３８﹒５％、交流充電樁增長２３﹒７％，私人充電樁增長３４﹒９％，合計增長３２﹒２％。

雖然今年頭三季充電樁的增加數量已超過２０２０年全年的水平，但充電樁的增速仍較新能源汽

車的增速落後。若保守地按照新能源汽車及充車樁比例為３：１推算，並按《新能源汽車產業發

展規劃（２０２１－２０３５年）》的目標推算，預計２０２５年充電樁需求量將超過５００萬

個，到２０３０年充電樁需求量將超過１７００萬個。若以投資額較低約３０００元人民幣的交

流充電樁計算，即是會有超過５１０億元人民幣的市場空間有待發展，且當中尚未計及充電收費

。



圖表二

全國充電椿（２０１９年－２０２１年９月）分類增長對比表（單位：萬台）

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２０１９年 ２０２０年 同比上年 ２０２１年 同比上年

保有量 保有量 增加量 （１－９月） 增加量

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公共直流充電椿 ２１﹒５ ３０﹒９ ９﹒４ ４２﹒８ １１﹒９

公共交流充電椿 ３０﹒１ ４９﹒８ １９﹒７ ６１﹒６ １１﹒８

私人充電椿 ７０﹒３ ８７﹒４ １７﹒１ １１７﹒９ ３０﹒５

全國充電椿總量 １２１﹒９ １６８﹒１ ４６﹒２ ２２２﹒３ ５４﹒２

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資料來源：中國充電聯盟



隨著內地提出「碳達峰」和「碳中和」發展目標，預期新能源汽車將進一步加速發展。在國

策支持下，新能源汽車的使用規模正在不斷增長，而電池及充電基礎設施體系是發展新能源汽車

產業的重要一環，若出現充電困難、車樁比例失衡等問題，將成為新能源汽車發展的掣肘。未來

可以預見隨著新能源汽車的發展，與之密切相關的電池及充電樁投資建設將很大機會隨之增加，

預計相關企業均可受惠於此發展趨勢。



資料來源：中國政府門戶網站、彭博、經濟通、新浪財經、中國充電聯盟



《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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