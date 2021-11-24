港府就修訂版權條例公眾諮詢三個月，倡合理戲仿諷刺獲豁免

《經濟通通訊社２４日專訊》香港政府就修訂版權條例進行為期三個月的公眾諮詢，至明年

２月２３日止。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，本港的《版權條例》落後超過十年，當局必

須做「保底」工作，將以２０１４年草案為基礎，建議引入新的科技中立傳播權；增訂「安全港

」條文，鼓勵連線服務提供者與版權擁有人合作打擊網上盜版活動；對未獲授權人士向公眾傳播

版權作品施加刑事制裁；新增為戲仿、諷刺、營造滑稽及評論時事提供豁免等。當局期望汲取業

界及社會各界意見，之後再提交到立法會。



＊引入以科技為本專有傳播權利＊



邱騰華稱，有關立法建議涵蓋五個範疇，首先，賦予版權擁有人科技中立的專有傳播權利，

確保他們的作品以任何電子傳送模式向公眾傳播都會得到保護；配合引入上述專有傳播權利訂定

相關侵權行為的刑事法律責任；另外，增訂兩項法定因素，供法庭在決定是否在涉及侵權的民事

案件中判予版權擁有人額外損害賠償時考慮，一是侵權者獲悉其侵權行為後的不合理行為，二是

因該侵權行為而令侵權複製品廣泛流傳的可能性，以加強對版權擁有人在數碼環境的保障。



＊討論應否引例打擊非法串流裝置＊



此外，增訂「安全港」條文，訂明聯線服務提供者在符合若干條件下，包括在獲告知其服務

平台上出現侵權活動後採取合理措施限制或過止有關活動只須對用戶在其服務平台上所犯的侵權

行為承擔有限的法律責任，以及豁免戲仿、諷刺、滑稽及評論時事的作品。

當局指，當年討論修例時，部分議題時至今日仍然備受關注，包括應否容許合約凌駕豁免、

有特定條文處理非法串流裝置和司法封鎖網站等，公眾諮詢期間會繼續研究。



＊配合區域知識產權貿易中心發展＊



商務及經濟發展局指，２０１４年的條例草案版本已獲得當年的法案委員會支持，但遭到拉

布，被逼中止審議，令香港版權制度落後於國際超過１０年，由於國家《十四五規劃綱要》提出

支持香港發展成區域知識產權貿易中心，政府認為現時是適當時機重新推展修例工作。當局指，

版權制度是知識型經濟發展的基石，會力求在版權擁有人和使用者的合法權益之間取得適當平衡

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