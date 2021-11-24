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24/11/2021 16:14

【通關在望】李家超率團訪深圳，出席明天第二次通關對接會議

　　《經濟通通訊社２４日專訊》政務司司長李家超今日率領香港特別行政區代表到深圳，準備
明天（２５日）出席第二次內地與香港疫情防控工作對接會議，以全速推進恢復內地與香港逐步
有序「通關」。
　　出席會議的香港特區代表包括食衞局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事
務局副局長胡健民，以及衞生署、政府資訊科技總監辦公室、保安局、運輸及房屋局等相關政策
局及部門代表。（ｃｌ）

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