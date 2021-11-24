【新冠疫苗】本港一周錄４２宗異常報告，７４歲男針後兩周內死亡

《經濟通通訊社２４日專訊》衞生署表示，截至１１月２１日晚上１１時５９分的過去一星

期，共接獲４２宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間一名７４歲男子曾於離世前

１４日內接種新冠疫苗，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



＊無報告青少年針後疑現心肌炎＊



同期，衞生署並無接獲涉及１２－１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎

的報告。

截至１１月２１日晚上８時，本港市民合共接種了約９２９萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑

疫苗的市民超過４７０萬名，佔全港１２歲或以上人口的６９﹒９％。衞生署共接獲６３９１宗

異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０７％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括４８

宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００５％），沒有死亡個案

顯示與接種疫苗有關聯。



＊專家正評估一宗死亡個案＊



截至１１月２１日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結２９宗死亡個案與疫苗接種沒

有因果關係，初步認為１８宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待獲取更多資料作評估。專家委

員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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