【香港政情】林鄭明日下午網上教授公社科，講解特首憲制地位

《經濟通通訊社２４日專訊》行政長官林鄭月娥明日下午三時在教育局舉辦的一場講座中主

講，主題為「按《基本法》規定的香港特別行政區行政長官憲制地位」，讓教授公民與社會發展

科的教師更好掌握行政長官在「一國兩制」下的憲制地位和職權。

講座將會在港台電視３２直播，香港電台並會向本地電視台提供現場訊號。（ｃｌ）

